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Яке покарання для водія за їзду на автомобілі без бампера

21 грудня 2024 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Їзда на авто без бампера — які штрафи чекають на водіїв
Авто без бампера. Фото: autobodyfremont.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Бампер — не лише дизайнерський елемент кузова, який задає настрій усій передній частині автомобіля. Він також відіграє важливу роль у безпеці їзди, тому його наявність є обов’язковою.

Яке покарання за порушення цієї вимоги передбачене в Україні написала "Твоя машина".

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На водія автомобіля без бампера чекає штраф у розмірі 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Якщо після першого покарання автомобіліст продовжить порушувати, його можуть оштрафувати на суму від 850 грн до 1700 грн. Також можливе відсторонення від керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП).

Коли можна без бампера

Пункт 31.4.7.е ПДР забороняє їзду без бампера, якщо він передбачений конструкцією транспортного засобу. Але пункт 31.5 ПДР встановлює виняток, коли бампер було пошкоджено або втрачено в дорозі. Тоді водій може рухатися до місця стоянки або ремонту, але якомога коротшим шляхом з увімкненою аварійною сигналізацією.

Раніше ми писали, який штраф передбачається за брудне лобове скло автомобіля. Також повідомляли про камери контролю швидкості з новими функціями та чим вони загрожують водіям.

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