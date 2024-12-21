Езда на авто без бампера — какие штрафы ждут водителей

Авто без бампера Фото: autobodyfremont.com

Бампер – не только дизайнерский элемент кузова, который задает настроение всей передней части автомобиля. Он также играет важную роль в безопасности езды, поэтому его наличие обязательно.

Какое наказание за нарушение этого требования предусмотрено в Украине, написала "Твоя машина".

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Водителя автомобиля без бампера ждет штраф в размере 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). Если после первого наказания автомобилист продолжит нарушать, его могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 грн. Также возможно отстранение от управления транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП).

Когда можно без бампера

Пункт 31.4.7.е ПДД запрещает езду без бампера, если он предусмотрен конструкцией транспортного средства. Но пункт 31.5 ПДД устанавливает исключение, когда бампер был поврежден или потерян в пути. Тогда водитель может двигаться к месту стоянки или ремонта, но как можно более коротким путем с включенной аварийной сигнализацией.

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