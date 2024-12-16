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Мойте окна — какой штраф за грязное лобовое стекло автомобиля

16 декабря 2024 08:05
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Штрафы за грязное лобовое стекло автомобиля — что нужно знать водителям
Грязное стекло ограничивает обзор. Фото: autoglassinsanantonio.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Великобритании несоблюдение чистоты окон автомобиля может повлечь за собой серьезные штрафы Закон, принятый еще в 1986 году, строго запрещает управлять транспортным средством с загрязненным лобовым стеклом.

Об этом написала Avtosota.

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Водители, управляющие автомобилем с загрязненными лобовыми стеклами, рискуют получить штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов (около 53 000 грн). Кроме того, нарушители могут получить три штрафных балла на свою водительскую лицензию. Такие меры наказания подчеркивают серьезность, с которой британские законодатели относятся к проблеме безопасности дорожного движения.

Для водителей грузовиков штраф составляет до 2500 фунтов стерлингов (примерно 130 000 грн). Ужесточение наказания связано с огромной ответственностью водителей большегрузных автомобилей за безопасность на дорогах. Поскольку эти транспортные средства имеют большие габариты, загрязненные стекла могут существенно снизить видимость, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Стимул для водителей

Такая система штрафов создает стимул для водителей соблюдать чистоту окон, ведь нарушение закона не только повлечет за собой серьезное финансовое наказание, но и, что важнее, может угрожать их жизни и безопасности других участников дорожного движения.

Правило о чистоте окон в Великобритании носит не только регуляторный характер, но и является частью более широкой стратегии обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее мы писали, как вернуть 100% прозрачность лобового стекла автомобиля. Также эксперты объяснили, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.

авто штраф штрафы Великобритания автомобиль водители

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