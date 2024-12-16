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Мийте вікна — який штраф за брудне лобове скло автомобіля

16 грудня 2024 08:05
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Штрафи за брудне лобове скло автомобіля — що потрібно знати водіям
Брудне скло обмежує огляд. Фото: autoglassinsanantonio.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У Великій Британії недотримання чистоти вікон автомобіля може спричинити серйозні штрафи. Закон, ухвалений ще 1986 року, суворо забороняє керувати транспортним засобом з забрудненим лобовим склом.

Про це написала Avtosota.

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Водії, які управляють автомобілем із забрудненим лобовим склом, ризикують отримати штраф у розмірі до 1000 фунтів стерлінгів (близько 53 000 грн). Крім того, порушники можуть отримати три штрафні бали на свою водійську ліцензію. Такі міри покарання підкреслюють серйозність, з якою британські законодавці ставляться до проблеми безпеки дорожнього руху.

Для водіїв вантажівок штраф становить до 2500 фунтів стерлінгів (приблизно 130 000 грн). Посилення покарання пов’язане з величезною відповідальністю водіїв великовантажних автомобілів за безпеку на дорогах. Позаяк ці транспортні засоби мають великі габарити, забруднене скло може суттєво знизити видимість, що збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод.

Стимул для водіїв

Така система штрафів створює стимул для водіїв дотримуватись чистоти вікон, адже порушення закону не лише спричинить серйозне фінансове покарання, а й, що важливіше, може загрожувати їхньому життю та безпеці інших учасників дорожнього руху.

Правило про чистоту вікон у Великій Британії носить не лише регуляторний характер, а є частиною ширшої стратегії організації безпеки на дорогах. 

Раніше ми писали, як повернути 100% прозорість лобовому склу авто. Також експерти пояснили, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло.

авто штраф штрафи Велика Британія автомобіль водії

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