Майже всі неправильно видаляють кригу з лобового скла — як це робити безпечно

Шкребком краще не користуватися. Фото: nuvisionautoglass.com

Якщо використовувати грубу силу для видалення криги, лобове скло автомобіля може легко пошкодитися. Ось поради, як розморозити вітрове скло без подряпин і клопоту.

Про це написав Sante Plus.

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Прогрійте автомобіль

Якщо автомобіль оснащений електричним розморожувачем, то лід зникне за кілька хвилин. В іншому випадку, увімкніть обігрівач й встановіть вентилятор в режим "На лобове скло" й крига незабаром розтане. Важливо в цей час не використовувати склоочисники. По-перше, вони могли примерзнути до скла, що призведе до перегорання запобіжника. По-друге, існує ризик пошкодити гуму склоочисників.

Використовуйте антикригову рідину або спирт

Залийте спеціальну рідину для розморожування в бачок омивача лобового скла. Розпиліть антикригову рідину (або медичний спирт) на лобове скло ззовні. Заведіть автомобіль, увімкніть обігрів й зачекайте деякий час.

Допомога ковдри та коробки сірників

Для запобігання утворенню льоду увечері накривайте лобове скло спеціальною ковдрою або використовуйте тонкий брезент чи старе покривало. Щоб склоочисники не примерзали до скла, покладіть між ними сірникову коробку, перш ніж накривати скло ковдрою.

Як не можна видаляти лід

Забудьте про скребок

Вітрове скло легко подряпати, тому не користуйтеся скребком, який призначений для бокових та заднього вікон.

Не користуйтеся оцтом

Оцет — це кислота, яка може пошкодити лакофарбове покриття автомобіля.

Не використовуйте гарячу воду

Ніколи не поливайте лобове скло гарячою водою — це призведе до появи тріщин через термічний шок.

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