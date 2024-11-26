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Как правильно удалять лед с лобового стекла авто

26 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почти все неправильно удаляют лед с лобового стекла — как это делать безопасно
Скребком лучше не пользоваться. Фото: nuvisionautoglass.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Если использовать грубую силу для удаления льда, лобовое стекло автомобиля может легко повредиться. Вот советы, как разморозить ветровое стекло без царапин и хлопот.

Об этом написал Sante Plus.

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  • Прогрейте автомобиль

Если автомобиль оснащен электрическим размораживателем, то лед исчезнет через несколько минут. В противном случае, включите обогреватель и установите вентилятор в режим "На лобовое стекло" и лед скоро растает. Важно в это время не использовать стеклоочистители. Во-первых, они могли примерзнуть к стеклу, что приведет к перегоранию предохранителя. Во-вторых, существует риск повредить резину стеклоочистителей.

  • Используйте антиледовую жидкость или спирт

Залейте специальную жидкость для размораживания в бачок омывателя лобового стекла. Распылите антиледовую жидкость (или медицинский спирт) на лобовое стекло извне. Заведите автомобиль, включите обогрев и подождите некоторое время.

  • Помощь одеяла и коробки спичек

Для предотвращения образования льда вечером накрывайте лобовое стекло специальным одеялом или используйте тонкий брезент или старое покрывало. Чтобы стеклоочистители не примерзали к стеклу, положите между ними спичечный коробок, прежде чем накрывать стекло одеялом.

Как нельзя удалять лед

  • Забудьте о скребке

Ветровые стекла легко поцарапать, поэтому не пользуйтесь скребком, который предназначен для боковых и заднего окон.

  • Не пользуйтесь уксусом

Уксус — это кислота, которая может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

  • Не используйте горячую воду

Никогда не поливайте лобовое стекло горячей водой — это приведет к появлению трещин из-за термического шока.

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