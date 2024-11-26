Почти все неправильно удаляют лед с лобового стекла — как это делать безопасно

Как правильно удалять лед с лобового стекла авто
Если использовать грубую силу для удаления льда, лобовое стекло автомобиля может легко повредиться. Вот советы, как разморозить ветровое стекло без царапин и хлопот.
Об этом написал Sante Plus.
Как правильно избавиться от льда
- Прогрейте автомобиль
Если автомобиль оснащен электрическим размораживателем, то лед исчезнет через несколько минут. В противном случае, включите обогреватель и установите вентилятор в режим "На лобовое стекло" и лед скоро растает. Важно в это время не использовать стеклоочистители. Во-первых, они могли примерзнуть к стеклу, что приведет к перегоранию предохранителя. Во-вторых, существует риск повредить резину стеклоочистителей.
- Используйте антиледовую жидкость или спирт
Залейте специальную жидкость для размораживания в бачок омывателя лобового стекла. Распылите антиледовую жидкость (или медицинский спирт) на лобовое стекло извне. Заведите автомобиль, включите обогрев и подождите некоторое время.
- Помощь одеяла и коробки спичек
Для предотвращения образования льда вечером накрывайте лобовое стекло специальным одеялом или используйте тонкий брезент или старое покрывало. Чтобы стеклоочистители не примерзали к стеклу, положите между ними спичечный коробок, прежде чем накрывать стекло одеялом.
Как нельзя удалять лед
- Забудьте о скребке
Ветровые стекла легко поцарапать, поэтому не пользуйтесь скребком, который предназначен для боковых и заднего окон.
- Не пользуйтесь уксусом
Уксус — это кислота, которая может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Не используйте горячую воду
Никогда не поливайте лобовое стекло горячей водой — это приведет к появлению трещин из-за термического шока.
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