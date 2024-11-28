Какие дополнительные функции камер контроля скорости создадут новые хлопоты водителям

Дорожная камера. Фото: kustomsignals.com

В скором времени на европейских дорогах появится новый вид камер контроля, способных штрафовать даже водителей, соблюдающих скоростной режим. Это инновационное устройство предназначено для борьбы с шумовым загрязнением.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Революционный радар

Новая интеллектуальная камера l'Hydre (Гидра), разработанная во Франции, будет установлена на местных дорогах. В отличие от традиционных радаров, это устройство не просто измеряет скорость автомобиля. Его основная миссия состоит в выявлении избыточного шума, создаваемого транспортными средствами.

Оснащенный антенной с несколькими датчиками, радар позволяет точно измерять уровень звука, который издает каждый проезжающий рядом автомобиль. После этапа окончательного тестирования французские власти установили ограничение звука на уровне 85 децибелов.

Транспортные средства, превышающие этот предел, часто оборудованы модифицированными выхлопными трубами. Согласно статье R318-3 Кодекса дорожного движения, превышение допустимого шума классифицируется как нарушение четвертого класса. За него предусмотрен штраф 135 евро (или 90 евро, если оплата производится в течение 15 дней).

Борьба с шумом в Украине.

Законопроект №9564 по увеличению штрафов за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума находится на рассмотрении в Верховной Раде с начала августа 2023 года.

Документ предусматривает за первый случай нарушения штраф в размере 17 000 грн, а в случае повторного — 34 000 грн, а также возможное лишение права управления ТС от трех до шести месяцев.

Правда, непонятно, как именно будет определяться уровень шума транспортных средств, если законопроект будет принят. Возможно, обратятся к французскому опыту.

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