Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новые возможности камер фиксации нарушений — что нужно знать arrow

Новые возможности камер фиксации нарушений — что нужно знать

4 ноября 2024 11:04
Валентин Бандура - Редактор
Камеры контроля скорости уже могут ловить и штрафовать водителей с телефонами
Камера. Фото: just-avto.kiev.ua
Валентин Бандура - Редактор

В 2025 году французские правоохранители увеличат количество камер контроля скорости на 4% — с 4000 до 4100 единиц. В то же время начнется внедрение программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое позволит фиксировать не только превышение скорости, но и соблюдение слишком малой дистанции, езду без ремня безопасности и с мобильным телефоном в руках.

Об этом сообщил 40ton.

Читайте также:

Европейский опыт

Известно, что каждая из трех новых функциональных возможностей по дистанции, ремням безопасности и пользованию телефоном во время езды приведет к штрафам в размере 135 евро. Их будут отправлять по почте, как и в случае с нарушением скорости.

Ранее камеры контроля скорости, обнаруживающие телефон в руке, успешно внедрены в Нидерландах. В этой стране штраф за такое нарушение составляет 420 евро.

Не исключено, что и в Украине могут появиться подобные устройства.

 

null

Новые возможности камер фиксации нарушений - что нужно знать водителям - фото 2
Распознавание телефона системой MONOcam. Фото: 40ton.net

Нидерландский эксперимент

В первой половине октября 2024 года нидерландская полиция арендовала туристический автобус. В течение пяти дней, с 8 по 11 октября, он кружил по трассам провинции Лимбург, а сидящие внутри полицейские наблюдали за поведением водителей в поисках людей с телефонами в руках. Затем они передавали информацию о том или ином случае полицейскому автомобилю, чтобы тот остановил указанное транспортное средство и выписал штраф водителю.

Вторым методом контроля являлось использование устройств MONOcam. Каждый водитель с телефоном в руках во время движения фотографировался, после чего снимок посылался в базу данных полиции для дополнительной проверки. Квитанция со штрафом направлялась нарушителю по почте.

В течение четырех дней работы полицейский экипаж экскурсионного автобуса обнаружил 290 случаев использования телефона во время езды. Еще 690 квитанций было оформлено через камеры MONOcam.

Ранее мы писали, за какие нарушения могут получить штраф пешеходы в Украине в 2024 году. Также рассказывали, за парковку в каких местах могут выписать штраф 2700 грн.

ПДД нарушения штрафы правила дорожного движения контроль автомобиль авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Украинцам выплатят по 3,6 тыс. грн в ноябре — детали

11:21 Налоговый долг без суда — когда могут взыскать деньги

11:14 Войска КНДР уже попали под обстрел на Курщине, — ЦПД

11:13 Штрафы на каждом шагу — за что наказывают украинцев в Польше

11:13 В Киеве мужчина украл в магазине элитные духи — что решил суд

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

10:59 Коллапс экономики — что может разрушить хозяйство Украины

10:50 Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото

10:34 В Киеве мощный ураган срывает крыши и валит деревья — видео

10:29 Угроза в воде — Черное море стало опасным для людей

10:21 Судаков поработал проводником и поздравил железнодорожников

11:22 Украинцам выплатят по 3,6 тыс. грн в ноябре — детали

11:21 Налоговый долг без суда — когда могут взыскать деньги

11:14 Войска КНДР уже попали под обстрел на Курщине, — ЦПД

11:13 Штрафы на каждом шагу — за что наказывают украинцев в Польше

11:13 В Киеве мужчина украл в магазине элитные духи — что решил суд

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

10:59 Коллапс экономики — что может разрушить хозяйство Украины

10:50 Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото

10:34 В Киеве мощный ураган срывает крыши и валит деревья — видео

10:29 Угроза в воде — Черное море стало опасным для людей

10:21 Судаков поработал проводником и поздравил железнодорожников

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине