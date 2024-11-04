Камеры контроля скорости уже могут ловить и штрафовать водителей с телефонами

Камера. Фото: just-avto.kiev.ua

В 2025 году французские правоохранители увеличат количество камер контроля скорости на 4% — с 4000 до 4100 единиц. В то же время начнется внедрение программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое позволит фиксировать не только превышение скорости, но и соблюдение слишком малой дистанции, езду без ремня безопасности и с мобильным телефоном в руках.

Об этом сообщил 40ton.

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Европейский опыт

Известно, что каждая из трех новых функциональных возможностей по дистанции, ремням безопасности и пользованию телефоном во время езды приведет к штрафам в размере 135 евро. Их будут отправлять по почте, как и в случае с нарушением скорости.

Ранее камеры контроля скорости, обнаруживающие телефон в руке, успешно внедрены в Нидерландах. В этой стране штраф за такое нарушение составляет 420 евро.

Не исключено, что и в Украине могут появиться подобные устройства.

Распознавание телефона системой MONOcam. Фото: 40ton.net

Нидерландский эксперимент

В первой половине октября 2024 года нидерландская полиция арендовала туристический автобус. В течение пяти дней, с 8 по 11 октября, он кружил по трассам провинции Лимбург, а сидящие внутри полицейские наблюдали за поведением водителей в поисках людей с телефонами в руках. Затем они передавали информацию о том или ином случае полицейскому автомобилю, чтобы тот остановил указанное транспортное средство и выписал штраф водителю.

Вторым методом контроля являлось использование устройств MONOcam. Каждый водитель с телефоном в руках во время движения фотографировался, после чего снимок посылался в базу данных полиции для дополнительной проверки. Квитанция со штрафом направлялась нарушителю по почте.

В течение четырех дней работы полицейский экипаж экскурсионного автобуса обнаружил 290 случаев использования телефона во время езды. Еще 690 квитанций было оформлено через камеры MONOcam.

Ранее мы писали, за какие нарушения могут получить штраф пешеходы в Украине в 2024 году. Также рассказывали, за парковку в каких местах могут выписать штраф 2700 грн.