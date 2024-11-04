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Нові можливості камер фіксації порушень — що слід знати водіям

4 листопада 2024 11:04
Валентин Бандура - Редактор
Камери контролю швидкості вже можуть ловити та штрафувати водіїв з телефонами
Камера. Фото: just-avto.kiev.ua
Валентин Бандура - Редактор

У 2025 році французькі правоохоронці збільшать кількість камер контролю швидкості на 4% — з 4000 до 4100 одиниць. Водночас почнеться впровадження програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, яке дозволить фіксувати не лише перевищення швидкості, а й дотримання занадто малої дистанції, їзду без ременя безпеки та з мобільним телефоном у руках.

Про це повідомив 40ton.

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Відомо, що кожна з трьох нових функціональних можливостей — щодо дистанції, ременів безпеки та користування телефоном під час їзди — призведе до виписування штрафів у розмірі 135 євро. Їх надсилатимуть поштою, як й у випадку з порушенням швидкості.

Раніше камери контролю швидкості, які виявляють тримання телефону в руці, успішно впроваджено в Нідерландах. В цій країні штраф за таке порушення становить 420 євро.

Не виключено, що в Україні також можуть з’явитися подібні пристрої.

 

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Нові можливості камер фіксації порушень — що слід знати водіям - фото 2
Розпізнавання телефону системою MONOcam. Фото: 40ton.net

Нідерландський експеримент

В першій половині жовтня 2024 року нідерландська поліція орендувала туристичний автобус. Протягом п'яти днів, з 8 по 11 жовтня, він кружляв по трасах провінції Лімбург, а поліціянти, що сиділи всередині, спостерігали за поведінкою водіїв, шукаючи людей з телефонами в руках. Потім вони передавали інформацію про той чи інший випадок поліційному автомобілю, щоб той зупинив зазначений транспортний засіб та виписав штраф водієві.

Другим методом контролю було використання пристроїв MONOcam. Кожен водій з телефоном у руках під час руху фотографувався, після чого знімок надсилався до бази даних поліції для додаткової перевірки. Квитанція зі штрафом надсилалася порушнику поштою.

Протягом чотирьох днів роботи поліційний екіпаж екскурсійного автобуса виявив 290 випадків користування телефоном під час їзди. Ще 690 квитанцій оформили через камери MONOcam.

Раніше ми писали, за які порушення можуть отримати штраф пішоходи в Україні у 2024 році. Також розповідали, за паркування в яких місцях можуть виписати штраф 2700 грн.

ПДР порушення штрафи правила дорожнього руху контроль автомобіль авто

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