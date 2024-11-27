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Этот дорожный знак не знают 80% водителей — каково его значение

27 ноября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Этот дорожный знак позволяет ехать на красный — чего не знают 80% водителей
Знак М12. Фото: toussus.net
Валентин Бандура - Редактор

Правила дорожного движения в Европе постоянно адаптируются к новым городским реалиям. Несмотря на то, что этот новый дорожный знак впервые появился во Франции еще в 2010 году, он до сих пор малоизвестен среди автомобилистов, что часто вызывает жаркие споры между водителями и велосипедистами.

Об этом написал L'Automobiliste.

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Малоизвестное разрешение

Дорожный знак M12 позволяет велосипедистам проезжать на красный свет, если они таким образом не мешают двигающимся на зеленый сигнал транспортным средствам.

Этот знак, кроме пиктограммы велосипеда, содержит маленькие желтые стрелки, указывающие разрешенные направления движения.

M12 делает красный свет для велосипедистов необязательной остановкой, а лишь обязательством уступить дорогу.

Цели нововведения

  • Упорядочение дорожного движения в городах.
  • Поощрение использовать велосипед как средство передвижения.
  • Сокращение времени ожидания велосипедистов на перекрестках.
  • Повышение безопасности, позволив велосипедистам быстро уйти от моторизованных транспортных средств.

Ранее мы писали, почему в Украине упраздняют зеленый сигнал светофора. Также сообщалось, что означает новая дорожная разметка с широкой красной линией между полосами.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения велосипедист

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