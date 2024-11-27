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Цей дорожній знак не знають 80% водіїв — яке його значення

27 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Цей дорожній знак дозволяє їхати на червоний — чого не знають 80% водіїв
Знак М12. Фото: toussus.net
Валентин Бандура - Редактор

Правила дорожнього руху в Європі постійно адаптуються до нових міських реалій. Попри те, ще цей новий дорожній знак вперше з'явився у Франції ще 2010 року, він досі маловідомий серед автомобілістів, що часто викликає палкі суперечки між водіями та велосипедистами.

Про це написав L'automobiliste.

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Дорожній знак M12 дозволяє велосипедистам проїжджати на червоне світло, якщо вони таким чином не заважають транспортним засобам, які рухаються на зелений сигнал.

Цей знак, крім піктограми велосипеда, містить маленькі жовті стрілки, які вказують дозволені напрямки руху.

M12 робить червоне світло для велосипедистів необов'язковою зупинкою, а лише зобов'язанням поступитися дорогою.

Цілі нововведення

  • Впорядкування дорожнього руху в містах.
  • Заохочення використовувати велосипед як засіб пересування.
  • Скорочення часу очікування велосипедистів на перехрестях.
  • Підвищення безпеки, дозволивши велосипедистам швидко відійти від моторизованих транспортних засобів.

Раніше ми писали, чому в Україні скасовують зелений сигнал світлофора. Також повідомляли, що означає нова дорожня розмітка з широкою червоною лінією між смугами.

дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху велосипедист

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