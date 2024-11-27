В Україні скасовують зелений сигнал світлофора — що натомість

Світлофор. Фото: traindrivinginstructor.co.uk

Вже з 1 травня 2025 року в Україні зникне зелений колір сигналу світлофора, адже набуде чинності нова редакція ДСТУ 4092:2024. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості днями опублікував наказ про ухвалення нової редакції Державного стандарту "Світлофори дорожні".

Про це повідомив Bike City.

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Що передбачають нововведення

Колір зеленого сигналу світлофора стане смарагдовим. Вважається, що такий відтінок краще сприймається водіями.

Вважається, що такий відтінок краще сприймається водіями. Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Їх буде краще видно всім учасникам руху.

Їх буде краще видно всім учасникам руху. Велосипедні світлофори. На них розміщатиметься піктограма велосипеда. Вони матимуть лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватимуться праворуч від дороги, або — лінзу 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою.

На них розміщатиметься піктограма велосипеда. Вони матимуть лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватимуться праворуч від дороги, або — лінзу 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою. Спільні велопішохідні світлофори.

Таймер зворотного відліку часу. Буде встановлений як на пішохідних, так й транспортних, зокрема на велосипедних світлофорах.

Буде встановлений як на пішохідних, так й транспортних, зокрема на велосипедних світлофорах. Додаткові зручності. Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Також передбачаються параметри введення та скасування табличок з зеленою стрілкою на рівні червоного сигналу.

Джерело: Bike City

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