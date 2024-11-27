В Україні скасовують зелений сигнал світлофора — що натомість

Реформа світлофорів — чому в Україні скасовують зелений сигнал
Вже з 1 травня 2025 року в Україні зникне зелений колір сигналу світлофора, адже набуде чинності нова редакція ДСТУ 4092:2024. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості днями опублікував наказ про ухвалення нової редакції Державного стандарту "Світлофори дорожні".
Про це повідомив Bike City.
Що передбачають нововведення
- Колір зеленого сигналу світлофора стане смарагдовим. Вважається, що такий відтінок краще сприймається водіями.
- Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Їх буде краще видно всім учасникам руху.
- Велосипедні світлофори. На них розміщатиметься піктограма велосипеда. Вони матимуть лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватимуться праворуч від дороги, або — лінзу 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою.
- Спільні велопішохідні світлофори.
- Таймер зворотного відліку часу. Буде встановлений як на пішохідних, так й транспортних, зокрема на велосипедних світлофорах.
- Додаткові зручності. Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.
Також передбачаються параметри введення та скасування табличок з зеленою стрілкою на рівні червоного сигналу.
Раніше ми писали, значення якого нового дорожнього знаку не розуміють двоє з трьох водіїв. Також повідомляли, що для водіїв означає нова дорожня розмітка з білими колами.
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