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Реформа світлофорів — чому в Україні скасовують зелений сигнал

27 листопада 2024 10:15
Валентин Бандура - Редактор
В Україні скасовують зелений сигнал світлофора — що натомість
Світлофор. Фото: traindrivinginstructor.co.uk
Валентин Бандура - Редактор

Вже з 1 травня 2025 року в Україні зникне зелений колір сигналу світлофора, адже набуде чинності нова редакція ДСТУ 4092:2024. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості днями опублікував наказ про ухвалення нової редакції Державного стандарту "Світлофори дорожні".

Про це повідомив Bike City.

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Що передбачають нововведення

  • Колір зеленого сигналу світлофора стане смарагдовим. Вважається, що такий відтінок краще сприймається водіями.
  • Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Їх буде краще видно всім учасникам руху.
  • Велосипедні світлофори. На них розміщатиметься піктограма велосипеда. Вони матимуть лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватимуться праворуч від дороги, або — лінзу 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою.
  • Спільні велопішохідні світлофори.
  • Таймер зворотного відліку часу. Буде встановлений як на пішохідних, так й транспортних, зокрема на велосипедних світлофорах.
  • Додаткові зручності. Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Також передбачаються параметри введення та скасування табличок з зеленою стрілкою на рівні червоного сигналу.

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Джерело: Bike City

Раніше ми писали, значення якого нового дорожнього знаку не розуміють двоє з трьох водіїв. Також повідомляли, що для водіїв означає нова дорожня розмітка з білими колами.

велосипеди авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху

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