Штрафи для водіїв — три покарання, які чекають на світлофорі

Червоний сигнал світлофора. Фото: УНІАН

Багато автомобілістів не усвідомлюють, що штрафи для водіїв на світлофорі не обмежуються проїздом на червоний сигнал. Є кілька менш очевидних порушень, які можуть призвести до серйозних покарань.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

Стоп-лінія

Стоп-лінія — це широка поперечна смуга, перед якою водії повинні зупинятися у тому випадку, коли цього вимагають ПДР. Причому водій повинен зупинитися таким чином, щоб жодним габаритом свого транспортного засобу не перетинати її.

Отже, важливо зупинятися перед стоп-лінією, а не на лінії чи за нею. Навіть якщо автомобіль трохи заїхав бампером, це вже вважається порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 510 грн. Це порушення фіксується камерами відеоспостереження, що робить його легко доведеним.

Суцільна лінія розмітки

Під час очікування на світлофорі водії можуть випадково перетнути суцільну лінію, що відокремлює смуги руху в одному напрямку. За це передбачений штраф у розмірі 340 грн.

Заборонний сигнал світлофора

Проїзд на червоне світло залишається одним із найсерйозніших порушень правил дорожнього руху. Водію, який не зважив на сигнал світлофора та створив аварійну ситуацію, загрожує штраф до 1445 грн.

Раніше юристи пояснили, як через суд скасувати будь-який штраф за порушення ПДР. Також у камер автоматичної фіксації порушень з'явилися нові можливості покарання порушників ПДР.