Штрафы для водителей — три наказания, которые ждут на светофоре

Красный сигнал светофора. Фото: УНИАН

Многие автомобилисты не осознают, что штрафы для водителей на светофоре не ограничиваются проездом на красный сигнал. Есть несколько менее очевидных нарушений, которые могут привести к серьезным наказаниям.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Стоп-линия

Стоп-линия — это широкая поперечная полоса, перед которой водители должны останавливаться в том случае, когда этого требуют ПДД. Причем водитель должен остановиться таким образом, чтобы ни одним габаритом своего транспортного средства не пересекать ее.

Следовательно, важно останавливаться перед стоп-линией, а не на линии или за ней. Даже если автомобиль чуть-чуть заехал бампером, это уже считается нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 510 грн. Это нарушение фиксируется камерами видеонаблюдения, что делает его легко доказуемым.

Сплошная линия разметки

При ожидании на светофоре водители могут случайно пересечь сплошную линию, отделяющую полосы движения в одном направлении. За это предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Запретный сигнал светофора

Проезд на красный свет остается одним из самых серьезных нарушений ПДД. Водителю, который не обратил снимание на сигнал светофора и создал аварийную ситуацию, грозит штраф до 1445 грн.

Ранее юристы объяснили, как через суд отменить любой штраф за нарушение ПДД. Также у камер автоматической фиксации нарушений появились новые возможности наказания нарушителей ПДД.