Штрафы для водителей — три наказания, которые ждут на светофоре

Какие штрафы могут получить водители, просто стоящие на светофоре
Многие автомобилисты не осознают, что штрафы для водителей на светофоре не ограничиваются проездом на красный сигнал. Есть несколько менее очевидных нарушений, которые могут привести к серьезным наказаниям.
Об этом написала Avtosota.
Стоп-линия
Стоп-линия — это широкая поперечная полоса, перед которой водители должны останавливаться в том случае, когда этого требуют ПДД. Причем водитель должен остановиться таким образом, чтобы ни одним габаритом своего транспортного средства не пересекать ее.
Следовательно, важно останавливаться перед стоп-линией, а не на линии или за ней. Даже если автомобиль чуть-чуть заехал бампером, это уже считается нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 510 грн. Это нарушение фиксируется камерами видеонаблюдения, что делает его легко доказуемым.
Сплошная линия разметки
При ожидании на светофоре водители могут случайно пересечь сплошную линию, отделяющую полосы движения в одном направлении. За это предусмотрен штраф в размере 340 грн.
Запретный сигнал светофора
Проезд на красный свет остается одним из самых серьезных нарушений ПДД. Водителю, который не обратил снимание на сигнал светофора и создал аварийную ситуацию, грозит штраф до 1445 грн.
Ранее юристы объяснили, как через суд отменить любой штраф за нарушение ПДД. Также у камер автоматической фиксации нарушений появились новые возможности наказания нарушителей ПДД.
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