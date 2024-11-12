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Какие штрафы могут получить водители, просто стоящие на светофоре

12 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Штрафы для водителей — три наказания, которые ждут на светофоре
Красный сигнал светофора. Фото: УНИАН
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Многие автомобилисты не осознают, что штрафы для водителей на светофоре не ограничиваются проездом на красный сигнал. Есть несколько менее очевидных нарушений, которые могут привести к серьезным наказаниям.

Об этом написала Avtosota.

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Стоп-линия

Стоп-линия — это широкая поперечная полоса, перед которой водители должны останавливаться в том случае, когда этого требуют ПДД. Причем водитель должен остановиться таким образом, чтобы ни одним габаритом своего транспортного средства не пересекать ее.

Следовательно, важно останавливаться перед стоп-линией, а не на линии или за ней. Даже если автомобиль чуть-чуть заехал бампером, это уже считается нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 510 грн. Это нарушение фиксируется камерами видеонаблюдения, что делает его легко доказуемым.

Сплошная линия разметки

При ожидании на светофоре водители могут случайно пересечь сплошную линию, отделяющую полосы движения в одном направлении. За это предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Запретный сигнал светофора

Проезд на красный свет остается одним из самых серьезных нарушений ПДД. Водителю, который не обратил снимание на сигнал светофора и создал аварийную ситуацию, грозит штраф до 1445 грн.

Ранее юристы объяснили, как через суд отменить любой штраф за нарушение ПДД. Также у камер автоматической фиксации нарушений появились новые возможности наказания нарушителей ПДД.

ПДД штраф штрафы правила дорожного движения водители автомобиль авто

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Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

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