Юридические советы водителям — как отменить любой штраф за нарушение ПДД

Полицейский выписывает штраф. Фото: dnepr.express

Когда полицейский выписывает водителю штраф за нарушение ПДД, правоохранитель может допустить роковую ошибку. Юристы дают практический совет, как в таком случае обжаловать любое административное взыскание в суде.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Штрафы за нарушение ПДД являются распространенным видом наказания для водителей в Украине. Впрочем, специалисты по юридическим вопросам подчеркивают, что некоторые взыскания можно обжаловать в суде, если не была соблюдена важная процедурная формальность.

В частности, были ли полицией разъяснены процессуальные права и обязанности водителя. Если такая процедура не была проведена, это может считаться грубым нарушением прав лица, что становится основанием для обжалования штрафа. Юристы отмечают, что в таких случаях суды обычно отменяют все последующие процессуальные решения, принятые после этого нарушения, поскольку действия полиции признаются неправомерными.

Фото: slovoidilo.ua

Итак, если наложили штраф за нарушение ПДД, но полицейский не дал объяснений по поводу ваших прав, вы имеете все основание обжаловать это взыскание. Независимо от того, считаете ли вы себя виновным в нарушении, это может быть веским аргументом в суде.

Ранее мы писали, как и за что могут оштрафовать водителя автомобиля из ГБО. Также рассказывали о новых правилах ограничения скорости и какие штрафы угрожают нарушителям.