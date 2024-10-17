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Штраф свыше 1500 грн — где запрещено мыть и ремонтировать авто в Украине

17 октября 2024 06:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Какой штраф за мойку и ремонт машины в запрещенных местах в Украине
Процесс мойки автомобиля. Фото: hiltonheadhonda.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине мойки и ремонт автомобилей в неотведенных для этого местах караются штрафом от 340 до 1700 гривен. Если же нарушение произошло на природоохранных территориях, размер штрафа составляет от 153 до 408 гривен, кроме того, возможно изъятие орудий.

Об этом говорится в статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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За проведение ремонта или мойки автомобиля в неустановленных местах на территории города водителям грозят штрафы:

  • для граждан — от 340 до 1360 гривен;
  • для предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Кроме того, статья 91 КУоАП устанавливает ответственность за мойку автомобилей на природоохранных территориях или вблизи водоемов. Такое нарушение вредит экологии и нарушает правила охраны природно-заповедного фонда. Штрафы в этом случае составляют от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации оборудования, которое использовалось при нарушении.

В то же время, законодательство допускает исключение для временного ремонта автомобиля в случае поломки в пути, когда необходимо немедленно выполнить работы для возобновления движения. Это разрешено при соблюдении действующих правил, поскольку такие ситуации непредсказуемы и требуют быстрых решений. В то же время, плановый ремонт следует проводить исключительно на СТО или на частной территории.

Отметим, что в Украине разрешается использование моек самообслуживания при соблюдении определенных стандартов. В частности, такие мойки должны быть оснащены соответствующими системами стока и очистными сооружениями. Бизнес должен быть официально зарегистрирован и иметь все необходимые разрешения на деятельность. В случае нелегальной работы мойки ответственность возлагается на ее владельца, тогда как водителям, которые пользуются услугами, обычно штрафы не угрожают. Однако если будет доказано, что водитель знал о незаконном статусе мойки, ему может быть назначен штраф в размере до 500 гривен.

Напомним, недавно мы писали, что штрафы являются самым распространенным видом наказания водителей за нарушение ПДД. Обычно полиция выписывает квитанцию на несколько сотен гривен, но существуют нарушения, за которые размер взыскания может превысить даже стоимость подержанного автомобиля. За что выписывают астрономические штрафы в 2024 году, читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, что в нашей стране не все виды тонировки разрешены законодательством. Несоблюдение правил может привести к штрафам, а в отдельных случаях даже к временному лишению права управления транспортным средством.

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