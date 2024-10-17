Який штраф за миття та ремонт машини у заборонених місцях в Україні

Миття автомобіля. Фото: hiltonheadhonda.com

В Україні миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1700 гривень. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 гривень, окрім того, можливе вилучення знарядь.

Про це вказано у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Читайте також:

Що відомо

За проведення ремонту або миття автомобіля у невстановлених місцях на території міста водіям загрожують штрафи:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Крім того, стаття 91 КУпАП встановлює відповідальність за миття автомобілів на природоохоронних територіях або поблизу водойм. Таке порушення шкодить екології та порушує правила охорони природно-заповідного фонду. Штрафи в цьому випадку становлять від 153 до 408 гривень із можливістю конфіскації обладнання, що використовувалося під час порушення.

Водночас законодавство допускає виняток для тимчасового ремонту автомобіля в разі поломки в дорозі, коли необхідно негайно виконати роботи для відновлення руху. Це дозволено за умови дотримання чинних правил, оскільки такі ситуації є непередбачуваними та потребують швидких рішень. Водночас плановий ремонт слід проводити виключно на СТО або на приватній території.

Зазначимо, що в Україні дозволяється використання мийок самообслуговування за умови дотримання певних стандартів. Зокрема, такі мийки повинні бути оснащені належними системами стоку та очисними спорудами. Бізнес має бути офіційно зареєстрований і мати всі необхідні дозволи для діяльності. У разі нелегальної роботи мийки відповідальність покладається на її власника, тоді як водіям, які користуються її послугами, зазвичай штрафи не загрожують. Проте, якщо буде доведено, що водій знав про незаконний статус мийки, йому може бути призначений штраф у розмірі до 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що штрафи є найпоширенішим видом покарання водіїв за порушення ПДР. Зазвичай поліція виписує квитанцію на кілька сотень гривень, але існують порушення, за які розмір стягнення може перевищити навіть вартість вживаного автомобіля. За що виписують астрономічні штрафи у 2024 році, читайте у нашому матеріалі.

Також ми повідомляли, що в нашій країні не всі види тонування дозволені законодавством. Недотримання правил може призвести до штрафів, а в окремих випадках — навіть до тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.