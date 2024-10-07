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Порушення ПДР в Україні — за що виписують астрономічні штрафи у 2024 році

7 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Найбільші штрафи за порушення ПДР в Україні у 2024 році — за що їх виписують
Поліція зупинила авто. Фото: nascar.com.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Штрафи є найпоширенішим видом покарання водіїв за порушення ПДР. Зазвичай поліція виписує квитанцію на кілька сотень гривень, але існують порушення, за які розмір стягнення може перевищити навіть вартість вживаного автомобіля.

Про це написала "Твоя машина".

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Місце штрафів

Рекордну кількість штрафів за вісім місяців 2024 року зібрала камера спостереження біля села Дідовичі на трасі M-06 між Рівним та Житомиром — 18,8 млн грн.

За цей період пристрій зафіксував 68,8 тис. порушень, переважно перевищення швидкості при обмеженні на цій ділянці до 70 км/год.

Втім, найбільший штраф за перевищення швидкості становить 1700 грн. Це не найсуворіші стягнення з можливих в Україні.

Штрафи за керування без прав

  • Керування транспортним засобом без необхідної категорії прав: 3400 грн.
  • Передача керування особі без посвідчення або втеча з місця ДТП: 3400 грн.
  • Повторне порушення (керування без прав або передача керування): 40 800 грн.

Штрафи за водіння в нетверезому стані

  • Перше порушення: 17 000 грн.
  • Друге порушення: 34 000 грн.
  • Третє порушення: 51 000 грн.

Штрафи за водіння особою, позбавленою прав

  • Перше порушення: 20 400 грн.
  • Повторне порушення: 40 800 грн.

Важливо пам’ятати про наслідки порушень правил дорожнього руху, адже штрафи можуть вплинути не лише на фінансовий стан водія, але й на його майбутнє на дорозі.

Раніше ми писали, які штрафи за тонування скла автомобіля передбачені у 2024 році. Також повідомляли, які штрафи за найпоширеніші порушення ПДР призначають в Україні.

поліція штраф штрафи водії ПДР правила дорожнього руху

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