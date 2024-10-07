Наибольшие штрафы за нарушение ПДД в Украине в 2024 году — за что их выписывают

Полиция остановила автомобиль. Фото: nascar.com.ua

Штрафы являются наиболее распространенным видом наказания водителей за нарушение ПДД. Обычно полиция выписывает квитанцию на несколько сотен гривен, но существуют нарушения, за которые размер взыскания может превысить даже стоимость подержанного автомобиля.

Об этом написала "Твоя машина".

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Место штрафов

Рекордное количество штрафов за восемь месяцев 2024 года собрала камера наблюдения возле села Дедовичи на трассе M-06 между Ровно и Житомиром — 18,8 млн грн.

За этот период устройство зафиксировало 68,8 тыс. нарушений, преимущественно превышение скорости при ограничении на этом участке до 70 км/ч.

Впрочем, самый большой штраф за превышение скорости составляет 1700 грн. Это не самые суровые взыскания из возможных в Украине.

Штрафы за управление без прав

Управление транспортным средством без необходимой категории прав: 3400 грн.

Передача управления лицу без удостоверения или оставление места ДТП: 3400 грн.

Повторное нарушение (управление без прав или передача управления): 40 800 грн.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Первое нарушение: 17 000 грн.

Второе нарушение: 34 000 грн.

Третье нарушение: 51 000 грн.

Штрафы за вождение лицом, лишенным прав

Первое нарушение: 20 400 грн.

Повторное нарушение: 40 800 грн.

Важно помнить о последствиях нарушений ПДД, ведь штрафы могут повлиять не только на финансовое состояние водителя, но и на его будущее на дороге.

Ранее мы писали, какие штрафы за тонировку стекла автомобиля предусмотрены в 2024 году. Также сообщалось, какие штрафы за самые распространенные нарушения ПДД назначаются в Украине.