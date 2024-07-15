Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Полиции стало удобнее штрафовать водителей — что нового ввели на дорогах arrow

Полиции стало удобнее штрафовать водителей — что нового ввели на дорогах

15 июля 2024 09:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Полиция начала штрафовать по-новому — что такое е-протокол
Полицейский выписывает штраф. Скриншот @nationalpoliceofukraine
Святослав Мотюженко - Редактор

Полиция начала выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде. В МВД рассчитывают таким образом устранить человеческий и коррупционный факторы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Как выписывают е-протокол

Полицейский печатает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах. Один из них под расписку получает водитель, второй экземпляр отправляют в суд вместе с другими материалами дела.

В то же время старые бумажные протоколы равнозначны электронным и имеют одинаковую юридическую силу.

 

Полиция ввела электронные протоколы с целью:

  • автоматизации рабочих процессов;
  • своевременной отправки материалов в суд;
  • автоматической проверки по имеющимся информационным базам лица и транспортного средства на предмет нахождения их в розыске, повторности нарушения, действительности водительского удостоверения и т.п.;
  • упрощения обмена данными между государственными структурами;
  • устранения человеческого и коррупционного факторов.

Какие преимущества е-протокола для водителя

  • Информация о личности и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение "Дія".
  • Протокол автоматически отправляется в полицейские базы и в суд после оформления.
  • Улучшается качество составления протоколов, ведь исчезает неразборчивый почерк.

Ранее мы писали, какие пять самых низких штрафов за нарушение ПДД существуют в Украине. Также сообщалось, за что будет штрафовать водителей военная полиция.

МВД полиция авто штраф штрафы автомобиль водители Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля