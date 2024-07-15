Полиция начала штрафовать по-новому — что такое е-протокол

Полиции стало удобнее штрафовать водителей — что нового ввели на дорогах
Полиция начала выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде. В МВД рассчитывают таким образом устранить человеческий и коррупционный факторы.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Как выписывают е-протокол
Полицейский печатает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах. Один из них под расписку получает водитель, второй экземпляр отправляют в суд вместе с другими материалами дела.
В то же время старые бумажные протоколы равнозначны электронным и имеют одинаковую юридическую силу.
Полиция ввела электронные протоколы с целью:
- автоматизации рабочих процессов;
- своевременной отправки материалов в суд;
- автоматической проверки по имеющимся информационным базам лица и транспортного средства на предмет нахождения их в розыске, повторности нарушения, действительности водительского удостоверения и т.п.;
- упрощения обмена данными между государственными структурами;
- устранения человеческого и коррупционного факторов.
Какие преимущества е-протокола для водителя
- Информация о личности и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение "Дія".
- Протокол автоматически отправляется в полицейские базы и в суд после оформления.
- Улучшается качество составления протоколов, ведь исчезает неразборчивый почерк.
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