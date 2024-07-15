Полиция начала штрафовать по-новому — что такое е-протокол

Полицейский выписывает штраф. Скриншот @nationalpoliceofukraine

Полиция начала выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде. В МВД рассчитывают таким образом устранить человеческий и коррупционный факторы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Как выписывают е-протокол

Полицейский печатает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах. Один из них под расписку получает водитель, второй экземпляр отправляют в суд вместе с другими материалами дела.

В то же время старые бумажные протоколы равнозначны электронным и имеют одинаковую юридическую силу.

Полиция ввела электронные протоколы с целью:

автоматизации рабочих процессов;

своевременной отправки материалов в суд;

автоматической проверки по имеющимся информационным базам лица и транспортного средства на предмет нахождения их в розыске, повторности нарушения, действительности водительского удостоверения и т.п.;

упрощения обмена данными между государственными структурами;

устранения человеческого и коррупционного факторов.

Какие преимущества е-протокола для водителя

Информация о личности и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение "Дія".

Протокол автоматически отправляется в полицейские базы и в суд после оформления.

Улучшается качество составления протоколов, ведь исчезает неразборчивый почерк.

Ранее мы писали, какие пять самых низких штрафов за нарушение ПДД существуют в Украине. Также сообщалось, за что будет штрафовать водителей военная полиция.