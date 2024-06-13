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Водители не заметят — пять самых низких штрафов за нарушение правил в Украине

13 июня 2024 16:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-5 самых низких штрафов за нарушение ПДД в Украине в 2024 году
Полиция выписывает штраф. Фото: slovoidilo.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Это удивляет, но самый маленький штраф за нарушение ПДД в Украине составляет всего 34 грн. Также существует еще несколько нарушений с символическими денежными наказаниями, хотя за одно из них, несмотря на очень скромную сумму взыскания, можно остаться без прав на полгода.

Об этом написал РБК-Украина

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1. Несоблюдение маршрута

Водитель автобуса или маршрутного такси может быть наказан за несоблюдение маршрута движения или не заезд на автостанцию или автовокзал. За такое нарушение грозит штраф 34 грн (ст. 133 часть 3 КУоАП).

2. Таксометр в такси

Осуществление перевозок пассажиров такси, в которых не установлен или не работает таксометр, влечет наложение штрафа в размере 51 грн (ст. 133-1 КУоАП).

Интересно, кто, когда и где видел в последний раз настоящий таксометр в такси?

3. Превышение количества пассажиров

Согласно ПДД, водителям маршрутных такси запрещается перевозить пассажиров свыше максимального количества, установленного для данного транспортного средства. Такое нарушение грозит штрафом в 170 грн.

Интересно, как часто штрафуют водителей маршруток в Киеве в часы пик?

4. Перевозка пассажиров свыше 500 км одним водителем

За перевозку пассажиров на автобусном маршруте протяженностью более 500 километров одним водителем предусмотрен штраф 170 грн (ст. 121-2 КУоАП).

5. Невыполнение требования остановиться

Если водитель не остановился по требованию полицейского или инспектора безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка ВСУ (для водителей военных транспортных средств), то может получить штраф 153 грн.

Интересно, что за это же нарушение водитель также может остаться без водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за не пристегнутый ремень безопасности в такси и кто его платит. Также рассказывали, как в Украине будут штрафовать велосипедистов и самокатчиков.

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