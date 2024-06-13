ТОП-5 найнижчих штрафів за порушення ПДР в Україні у 2024 році

Водії не помітять — п'ять найнижчих штрафів за порушення правил в Україні
Це дивує, але найменший штраф за порушення ПДР в Україні становить лише 34 грн. Також є ще кілька порушень з символічними грошовими покараннями, хоча за одне з них, попри дуже скромну суму стягнення, можна залишитися без прав на пів року.
Про це написав РБК-Україна
1. Недотримання маршруту
Водій автобуса або маршрутного таксі може бути покараним у разі недотримання маршруту руху або не заїзду на автостанцію чи автовокзал. За таке порушення загрожує штраф 34 грн (ст. 133 частина 3 КУпАП).
2. Таксометр у таксі
Здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлений або не працює таксометр, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 51 грн (ст. 133-1 КУпАП).
Цікаво, хто, коли та де бачив в останній раз справжній таксометр в автомобілях таксі?
3. Перевищення кількості пасажирів
Згідно з ПДР, водіям маршрутних таксі забороняється перевозити пасажирів понад максимальну кількість, встановлену для цього транспортного засобу. Таке порушення загрожує штрафом 170 грн.
Цікаво, як часто штрафують водіїв маршруток в Києві у години пік?
4. Перевезення пасажирів понад 500 км одним водієм
За перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм передбачений штраф 170 грн (ст. 121-2 КУпАП).
5. Невиконання вимоги зупинитися
Якщо водій не зупинився на вимогу поліцейського або інспектора з безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку ЗСУ (для водіїв військових транспортних засобів), то може отримати штраф 153 грн.
Цікаво, що за це ж порушення водій також може залишитися без посвідчення водія на термін від трьох до шести місяців.
Раніше ми писали, який штраф передбачений за непристебнутий ремінь безпеки в таксі та хто його сплачує. Також розповідали, як в Україні штрафуватимуть велосипедистів та самокатників.
Читайте Новини.LIVE!