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Який штраф за непристебнутий пасок безпеки в таксі та хто його сплачує

10 червня 2024 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Штраф за непристебнутий пасок безпеки у таксі — хто заплатить та скільки
Чоловік за кермом авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На дорозі як водії, так і пасажири в авто, зокрема таксі, часто нехтують елементарними правилами безпеки. Хоча відповідно до правил дорожнього руху, водій та пасажир повинні бути пристебнутими. У протилежному обом порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі 510 гривень. 

Про це повідомляє РБК-Україна в неділю, 9 червня. 

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Штраф за непристебнутий пасок безпеки

Так, перед початком руху водій повинен пересвідчитись, що пасажир пристебнутий. Якщо ж останній відмовляється користуватися паском безпеки, водій може відмовити йому в послузі.

Проте часто водії не просять пасажирів пристебнутись в авто, і нерідко самі порушують це правило. Тоді правоохоронці можуть виписати штраф у розмірі 510 гривень. За законом, непристебнутий пасажир мусить сплатити штраф, однак водій теж відповідальний за безпечну поїздку, тож по 510 грн можуть викласти обидва.

Штраф потрібно сплатити протягом 15 днів, причому в перші 10 днів діє знижка 50%. Ця пільга стосується лише порушень, зафіксованих камерами. Якщо штраф не сплатити, справу передадуть виконавцям, які можуть заборонити виїзд за кордон або арештувати майно.

Однак якщо авто з непристебнутими пасажирами потрапить в ДТП, то водію загрожує:

  • до 500 неоподатковуваних мінімумів штрафу або до 3 років обмеження волі за травми середньої тяжкості, або арешт на 6 місяців;
  • до 8 років обмеження волі за серйозні травми чи загибель однієї людини, з можливим позбавленням прав на 3 роки;
  • до 10 років ув'язнення за загибель кількох людей.

Нагадаємо, що за ПДР проїзд на червоний сигнал світлофора заборонений. Однак юрист Дмитро Зал розповів про винятки, коли порушники залишаються без покарання.

Крім того, влітку вулицями їздять велосипедисти та користувачі електросамокатів. У разі недотримання правил дорожнього руху вони можуть сплатити штраф.

ПДР
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Україна
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