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Юрист пояснив, коли водіїв не штрафують за проїзд на червоний сигнал світлофора

17 травня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Коли водіїв не штрафують за проїзд на червоний сигнал світлофора — юрист
Їзда на червоний заборонена. Фото: auto.bigmir.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Проїзд на червоний сигнал світлофора заборонений. Але існують винятки з правил, коли порушники залишаються без покарання.

Про це РБК-Україна розповів юрист практики цивільного та господарського права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал.

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До виключень, які дозволяють рух на заборонений сигнал світлофора, можна віднести пункт 8.11 ПДР.

"Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у потрібному місці, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху", — розповів юрист.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожнього руху зазначає, що водій має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.

"Найчастіше цей пункт трактують як такий, що дозволяє відступати від правил, щоб уникнути ДТП, врятувати людину тощо", — підкреслив Дмитро Зал.

Штрафи за порушення

За проїзд на заборонений сигнал світлофора, згідно з частиною другою статті 122 КУпАП, передбачене накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Якщо це порушення спричинило створення аварійної ситуації, тоді штраф становить 1445 грн. Крім того, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до одного року.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.

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ПДР
правила дорожнього руху

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