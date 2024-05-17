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Юрист объяснил, когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора

17 мая 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора — юрист
Езда на красный запрещена. Фото: auto.bigmir.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но есть исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.

Об этом рассказал юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.

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Когда за красный не штрафуют

К исключениям, разрешающим движение на запрещенный сигнал светофора, можно отнести пункт 8.11 ПДД.

"Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в нужном месте, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности дорожного движения", — рассказал юрист.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения отмечает, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан.

"Зачастую этот пункт трактуют как позволяющий отступать от правил во избежание ДТП, чтобы спасти человека и т.д.", — подчеркнул Дмитрий Зал.

Штрафы за нарушение

За проезд на запрещенный сигнал светофора, согласно части второй статьи 122 КУоАП, предусмотрено наложение штрафа в размере 510 грн.

Если это нарушение повлекло за собой создание аварийной ситуации, тогда штраф составляет 1445 грн. Кроме того, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.

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