Когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора — юрист

Юрист объяснил, когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора
Проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но есть исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.
Об этом рассказал юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.
Когда за красный не штрафуют
К исключениям, разрешающим движение на запрещенный сигнал светофора, можно отнести пункт 8.11 ПДД.
"Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в нужном месте, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности дорожного движения", — рассказал юрист.
Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения отмечает, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан.
"Зачастую этот пункт трактуют как позволяющий отступать от правил во избежание ДТП, чтобы спасти человека и т.д.", — подчеркнул Дмитрий Зал.
Штрафы за нарушение
За проезд на запрещенный сигнал светофора, согласно части второй статьи 122 КУоАП, предусмотрено наложение штрафа в размере 510 грн.
Если это нарушение повлекло за собой создание аварийной ситуации, тогда штраф составляет 1445 грн. Кроме того, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.
Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.
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