Систематических нарушителей ПДД в Украине ждут новые наказания — подробности

Полиция остановила автомобиль. Фото: ncars.com.ua

Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь часто отдельные автолюбители за такой период имеют по 20-30 нарушений.

Об этом рассказал "Укринформу" первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Существующая сейчас ответственность не действует. Поэтому предлагается введение ответственности за нарушение ПДД трижды в течение года. Сейчас предусматривается ответственность только за повторность нарушений. Этот вопрос требует обсуждения, оценки и принятия решения со стороны законодательного органа власти. Правоохранительный и транспортный комитеты ВР поддерживают эту идею", — отметил Белошицкий.

Статистика нарушений и ДТП

По данным Патрульной полиции, за 4 месяца 2024 года произошло 6475 ДТП, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Травмировано 8155 человек (+8%).

Причины аварий:

превышение скорости (42%);

нарушение правил маневрирования (20%);

нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%);

несоблюдение дистанции (5%);

управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%).

Сейчас на дороге работает 260 камер, и за 4 месяца этого года вынесено 1 376 779 постановлений об административном правонарушении, зафиксированных в автоматическом режиме.

Ранее украинцев предупредили о распространенном наказании за нарушение ПДД. Также мы рассказывали, как водители избегают наказания за превышение скорости и какой за это штраф.