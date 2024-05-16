На систематичних порушників ПДР в Україні чекають нові покарання — подробиці

Поліція зупинила авто. Фото: ncars.com.ua

Патрульна поліція ініціювала обговорення змін до правил ПДР, які обмежить кількість можливих порушень правил водієм до трьох на рік. Адже часто окремі автолюбителі мають за такий період по 20-30 порушень.

Про це розповів "Укрінформу" перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Відповідальність, яка існує нині, не діє. Тому пропонується введення відповідальності за порушення ПДР тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки й ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею", — зазначив Білошицький.

Статистика порушень та ДТП

За даними Патрульної поліції, за 4 місяці 2024 року сталося 6475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Травмовано 8155 осіб (+8%).

Причини аварій:

перевищення швидкості (42%);

порушення правил маневрування (20%);

порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів (8%);

недотримання дистанції (5%);

керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).

Зараз на дорозі працює 260 камер, і за 4 місяці цього року винесено 1 376 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі.

Раніше українців попередили про поширене покарання за порушення ПДР. Також ми розповідали, як водії уникають покарання за перевищення швидкості та який за це штраф.