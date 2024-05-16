На систематичних порушників ПДР в Україні чекають нові покарання — подробиці

В Україні готують нові покарання для водіїв — за що, коли застосують
Патрульна поліція ініціювала обговорення змін до правил ПДР, які обмежить кількість можливих порушень правил водієм до трьох на рік. Адже часто окремі автолюбителі мають за такий період по 20-30 порушень.
Про це розповів "Укрінформу" перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Відповідальність, яка існує нині, не діє. Тому пропонується введення відповідальності за порушення ПДР тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки й ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею", — зазначив Білошицький.
Статистика порушень та ДТП
За даними Патрульної поліції, за 4 місяці 2024 року сталося 6475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Травмовано 8155 осіб (+8%).
Причини аварій:
- перевищення швидкості (42%);
- порушення правил маневрування (20%);
- порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів (8%);
- недотримання дистанції (5%);
- керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).
Зараз на дорозі працює 260 камер, і за 4 місяці цього року винесено 1 376 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі.
Раніше українців попередили про поширене покарання за порушення ПДР. Також ми розповідали, як водії уникають покарання за перевищення швидкості та який за це штраф.
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