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Какой штраф за непристегнутый пояс безопасности в такси и кто его платит

10 июня 2024 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Штраф за непристегнутый пояс безопасности в такси — кто заплатит и сколько
Мужчина за рулем авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На дороге как водители, так и пассажиры в авто, в том числе такси, часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. Хотя в соответствии с правилами дорожного движения, водитель и пассажир должны быть пристегнуты. В противоположном обоим нарушителям придется заплатить штраф в размере 510 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина в воскресенье, 9 июня.

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Штраф за непристегнутый пояс безопасности

Так, перед началом движения водитель должен убедиться, что пассажир пристегнут. Если же последний отказывается воспользоваться поясом безопасности, шофер может отказать ему в услуге.

Однако часто водители не просят пассажиров пристегнуться в авто, и нередко сами нарушают это правило. Тогда правоохранители могут выписать штраф в размере 510 гривен. По закону, непристегнутый пассажир должен заплатить штраф, однако водитель тоже ответственный за безопасную поездку, так что по 510 грн могут выложить оба.

Штраф нужно заплатить в течение 15 дней, причем в первые 10 дней действует скидка 50%. Эта льгота относится только к нарушениям, зафиксированным камерами. Если штраф не оплатить, дело будет передано исполнителям, которые могут запретить выезд за границу или арестовать имущество.

Однако если автомобиль с непристегнутыми пассажирами попадет в ДТП, то водителю грозит:

  • до 500 не облагаемых налогом минимумов штрафа или до 3 лет ограничения свободы за травмы средней тяжести, или арест на 6 месяцев;
  • до 8 лет ограничения свободы за серьезные травмы или гибель одного человека с возможным лишением прав на 3 года;
  • до 10 лет заключения за гибель нескольких человек.

Напомним, что за ПДД проезд на красный сигнал светофора запрещен. Однако юрист Дмитрий Зал рассказал об исключениях, когда нарушители остаются без наказания.

Кроме того, летом по улицам ездят велосипедисты и пользователи электросамокатов. В случае несоблюдения правил дорожного движеня они могут заплатить штраф.

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Украина
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