Поліція почала штрафувати по-новому — що таке е-протокол

Поліцейський виписує штраф. Скриншот @nationalpoliceofukraine

Поліція почала виписувати водіям протоколи за порушення правил дорожнього руху в електронному вигляді. В МВС розраховують таким чином прибрати людський та корупційний фактори.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Як виписують е-протокол

Поліцейський видруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках. Один з них під розписку отримує водій, другий примірник надсилається до суду разом з іншими матеріалами справи.

Водночас старі паперові протоколи є рівнозначними електронним та мають однакову юридичну силу.

Поліція запровадила електронні протоколи з метою:

автоматизації робочих процесів;

своєчасного надсилання матеріалів до суду;

автоматичної перевірки за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо;

спрощення обміну даними між державними структурами;

прибирання людського та корупційного факторів.

Які переваги е-протоколу для водія

Інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок "Дія".

Протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення.

Покращується якість складання протоколів, адже зникає нерозбірливий почерк.

Раніше ми писали, які п'ять найнижчих штрафів за порушення ПДР існують в Україні. Також повідомляли, за що штрафуватиме водіїв військова поліція.