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Поліції стало зручніше штрафувати водіїв — що нового запровадили на дорогах

15 липня 2024 09:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Поліція почала штрафувати по-новому — що таке е-протокол
Поліцейський виписує штраф. Скриншот @nationalpoliceofukraine
Святослав Мотюженко - Редактор

Поліція почала виписувати водіям протоколи за порушення правил дорожнього руху в електронному вигляді. В МВС розраховують таким чином прибрати людський та корупційний фактори.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Як виписують е-протокол

Поліцейський видруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках. Один з них під розписку отримує водій, другий примірник надсилається до суду разом з іншими матеріалами справи.

Водночас старі паперові протоколи є рівнозначними електронним та мають однакову юридичну силу.

 

Поліція запровадила електронні протоколи з метою:

  • автоматизації робочих процесів;
  • своєчасного надсилання матеріалів до суду;
  • автоматичної перевірки за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо; 
  • спрощення обміну даними між державними структурами;
  • прибирання людського та корупційного факторів.

Які переваги е-протоколу для водія

  • Інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок "Дія".
  • Протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення.
  • Покращується якість складання протоколів, адже зникає нерозбірливий почерк.

Раніше ми писали, які п'ять найнижчих штрафів за порушення ПДР існують в Україні. Також повідомляли, за що  штрафуватиме водіїв військова поліція.

МВС поліція авто штраф штрафи автомобіль водії Нацполіція

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