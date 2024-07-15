Поліція почала штрафувати по-новому — що таке е-протокол

Поліції стало зручніше штрафувати водіїв — що нового запровадили на дорогах
Поліція почала виписувати водіям протоколи за порушення правил дорожнього руху в електронному вигляді. В МВС розраховують таким чином прибрати людський та корупційний фактори.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Як виписують е-протокол
Поліцейський видруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках. Один з них під розписку отримує водій, другий примірник надсилається до суду разом з іншими матеріалами справи.
Водночас старі паперові протоколи є рівнозначними електронним та мають однакову юридичну силу.
Поліція запровадила електронні протоколи з метою:
- автоматизації робочих процесів;
- своєчасного надсилання матеріалів до суду;
- автоматичної перевірки за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо;
- спрощення обміну даними між державними структурами;
- прибирання людського та корупційного факторів.
Які переваги е-протоколу для водія
- Інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок "Дія".
- Протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення.
- Покращується якість складання протоколів, адже зникає нерозбірливий почерк.
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