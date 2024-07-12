Що потрібно робити водіям, аби не сплачувати чужі штрафи за порушення ПДР

Камера автофіксації порушень. Фото: just-avto.kiev.ua

В Україні дуже популярний продаж автомобіля за генеральною довіреністю, коли машина не знімається з обліку новим власником, не міняються її номери та техпаспорт. Внаслідок цього штрафи за порушення правил дорожнього руху, які фіксують камери на дорогах, продовжує отримувати попередній господар.

Як потрібно вчинити, щоб не отримувати штрафи за порушення, які ви не скоювали.

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За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, за останні чотири роки поліція винесла понад 10 млн постанов за порушення швидкісного режиму та недотримання правил проїзду смугою громадського транспорту. З цієї кількості сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Як виписують штраф

Камера автоматичної фіксації на дорозі визначає лише авто порушника за номером, а не особу, яка сидить за кермом. Тому штрафи за перевищення швидкості надходять саме власнику автомобіля, а не людині, яка фактично їздить на ньому за генеральною довіреністю.

Коли штраф виписано, довести, що за кермом була інша людина, майже неможливо. А не сплачений за чуже порушення штраф загрожує тим, що виконавча служба доведе справу до конфіскації майна боржника.

Як позбутися чужих штрафів

Справжній порушник протягом 20 днів може звернутися до МВС із заявою про згоду притягнення його до адміністративної відповідальності, сплативши штраф. Але, якщо він не забажає цього робити, платити доведеться фактичному власнику автомобіля за техпаспортом.

Тому потрібно ще на етапі продажу авто за генеральною довіреністю внести дані в спеціальний Реєстр відомостей про належного користувача. Це робиться на підставі звернення до сервісного центру МВС користувача, який має на руках нотаріально завірену довіреність від власника транспортного засобу. Тому при продажу машини така умова до нового власника має бути обов'язковою.

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