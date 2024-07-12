Что нужно делать водителям, чтобы не платить чужие штрафы за нарушение ПДД

Камера автофиксации нарушений. Фото: just-avto.kiev.ua

В Украине очень популярна продажа автомобиля по генеральной доверенности, когда машина не снимается с учета новым владельцем, не меняются ее номера и техпаспорт. В результате штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые фиксируют камеры на дорогах, продолжает получать предыдущий хозяин.

Как нужно поступить, чтобы не получать штрафы за нарушения, которые вы не совершали.

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По данным первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, за последние четыре года полиция вынесла более 10 млн. постановлений за нарушение скоростного режима и несоблюдение правил проезда полосой общественного транспорта. Из этого количества уплачены штрафы на общую сумму более 2,1 млрд грн.

Как выписывают штраф

Камера автоматической фиксации на дороге определяет только авто нарушителя по номеру, а не сидящего за рулем. Поэтому штрафы за превышение скорости поступают именно владельцу автомобиля, а не человеку, фактически ездящему на нем по генеральной доверенности.

Когда штраф выписан, доказать, что за рулем был другой человек, почти невозможно. А не уплаченный за чужое нарушение штраф грозит тем, что исполнительная служба доведет дело до конфискации имущества должника.

Как избавиться от чужих штрафов

Настоящий нарушитель в течение 20 дней может обратиться в МВД с заявлением о согласии привлечения его к административной ответственности, уплатив штраф. Но, если он не пожелает этого делать, платить придется фактическому владельцу автомобиля по техпаспорту.

Поэтому нужно еще на этапе продажи авто по генеральной доверенности внести данные в специальный Реестр сведений о должном пользователе. Это делается на основании обращения в сервисный центр МВД пользователя, имеющего на руках нотариально заверенную доверенность от владельца транспортного средства. Поэтому при продаже машины такое условие к новому владельцу должно быть обязательным.

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