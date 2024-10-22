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Юристи пояснили, як через суд скасувати будь-який штраф за порушення ПДР

22 жовтня 2024 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Юридичні поради водіям — як скасувати будь-який штраф за порушення ПДР
Поліціянт виписує штраф. Фото: dnepr.express
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Коли поліціянт виписує водієві штраф за порушення ПДР, правоохоронець може припуститися фатальної помилки. Юристи дають практичну пораду, як в такому разі оскаржити будь-яке адміністративні стягнення в суді.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Штрафи за порушення правил дорожнього руху є поширеним видом покарання для водіїв в Україні. Втім, фахівці з юридичних питань підкреслюють, що деякі стягнення можна оскаржити в суді, якщо не було дотримано важливої процедурної формальності.

Зокрема, чи були поліцією роз'яснені процесуальні права та обов'язки водія. Якщо така процедура не була проведена, то це може вважатися грубим порушенням прав особи, що стає підставою для оскарження штрафу. Юристи наголошують, що в таких випадках суди зазвичай скасовують усі подальші процесуальні рішення, ухвалені після цього порушення, адже дії поліції визнаються неправомірними.

 

Юристи пояснили, як через суд скасувати будь-який штраф за порушення ПДР - фото 1
Фото: slovoidilo.ua

Отже, якщо вам наклали штраф за порушення ПДР, але поліцейський не надав пояснень щодо ваших прав, ви маєте всю підставу оскаржувати це стягнення. Незалежно від того, чи вважаєте ви себе винним у порушенні, це може бути вагомим аргументом у суді.

Раніше ми писали, як та за що можуть оштрафувати водія автомобіля з ГБО. Також розповідали про нові правила обмеження швидкості та які штрафи загрожують порушникам.

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