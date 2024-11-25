Сюрприз на дорозі — більшість водіїв не розуміють цього нового знаку

Знак P-33. Фото: wikipedia.org

На дорогах Іспанії з'явився новий дорожній знак, який бентежить водіїв. Він спрямований на підвищення безпеки руху, особливо в разі несприятливих погодних умов.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Значення нового знаку

В Іспанії запроваджено новий дорожній знак P-33. Він призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення, що значно погіршує видимість на дорозі.

Основні характеристики знаку P-33:

Трикутна форма з червоним контуром.

Біле тло.

Схематичне зображення автомобіля в тумані.

Ця ініціатива є частиною ширшого підходу Генерального управління дорожнього руху Іспанії, спрямованого на підвищення безпеки дорожнього руху.

Водіння в тумані

Зіткнувшись з новим дорожнім знаком, водії повинні дотримуватися належної поведінки, щоб гарантувати безпеку свою та інших учасників руху.

Автомобілісти мають:

знизити швидкість: за видимості менш як 50 метрів максимальна дозволена швидкість становить 50 км/год;

збільшити безпечну дистанцію;

рухатися якомога далі праворуч від дороги;

уникати ризикованих обгонів;

використовувати розмітку на дорозі як просторову прив’язку.

Раніше ми писали, що означають загадкові білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг. Також пояснювали, як прочитати новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі.