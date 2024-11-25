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Два з трьох водіїв не розуміють значення цього дорожнього знаку

25 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Сюрприз на дорозі — більшість водіїв не розуміють цього нового знаку
Знак P-33. Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

На дорогах Іспанії з'явився новий дорожній знак, який бентежить водіїв. Він спрямований на підвищення безпеки руху, особливо в разі несприятливих погодних умов.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Значення нового знаку

В Іспанії запроваджено новий дорожній знак P-33. Він призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення, що значно погіршує видимість на дорозі.

Основні характеристики знаку P-33:

  • Трикутна форма з червоним контуром.
  • Біле тло.
  • Схематичне зображення автомобіля в тумані.

Ця ініціатива є частиною ширшого підходу Генерального управління дорожнього руху Іспанії, спрямованого на підвищення безпеки дорожнього руху.

Водіння в тумані

Зіткнувшись з новим дорожнім знаком, водії повинні дотримуватися належної поведінки, щоб гарантувати безпеку свою та інших учасників руху.

Автомобілісти мають:

  • знизити швидкість: за видимості менш як 50 метрів максимальна дозволена швидкість становить 50 км/год;
  • збільшити безпечну дистанцію;
  • рухатися якомога далі праворуч від дороги;
  • уникати ризикованих обгонів;
  • використовувати розмітку на дорозі як просторову прив’язку.

Раніше ми писали, що означають загадкові білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг. Також пояснювали, як прочитати новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі.

дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

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