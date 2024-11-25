Сюрприз на дорозі — більшість водіїв не розуміють цього нового знаку

Два з трьох водіїв не розуміють значення цього дорожнього знаку
На дорогах Іспанії з'явився новий дорожній знак, який бентежить водіїв. Він спрямований на підвищення безпеки руху, особливо в разі несприятливих погодних умов.
Про це повідомив L'automobiliste.
Значення нового знаку
В Іспанії запроваджено новий дорожній знак P-33. Він призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення, що значно погіршує видимість на дорозі.
Основні характеристики знаку P-33:
- Трикутна форма з червоним контуром.
- Біле тло.
- Схематичне зображення автомобіля в тумані.
Ця ініціатива є частиною ширшого підходу Генерального управління дорожнього руху Іспанії, спрямованого на підвищення безпеки дорожнього руху.
Водіння в тумані
Зіткнувшись з новим дорожнім знаком, водії повинні дотримуватися належної поведінки, щоб гарантувати безпеку свою та інших учасників руху.
Автомобілісти мають:
- знизити швидкість: за видимості менш як 50 метрів максимальна дозволена швидкість становить 50 км/год;
- збільшити безпечну дистанцію;
- рухатися якомога далі праворуч від дороги;
- уникати ризикованих обгонів;
- використовувати розмітку на дорозі як просторову прив’язку.
Раніше ми писали, що означають загадкові білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг. Також пояснювали, як прочитати новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі.
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