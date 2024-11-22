Новий заплутаний дорожній знак — як його розшифрувати

Новий знак. Фото: wikipedia.org

Щоб адаптуватися до нових реалій руху дорожні знаки постійно вдосконалюються. У Німеччині останні нововведення в цій сфері привертають увагу водіїв та учасників дорожнього руху.

Що означає новий знак та як він змінює дорожній ландшафт повідомив L'automobiliste.

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Що забороняє знак

Новинка з Німеччини стосується безпеки велосипедистів від автомобілів на дорогах. Круглий знак з червоним обрамленням, на якому зображено червоний автомобіль поряд із чорним велосипедом та скутером забороняє водіям обганяти двоколісні транспортні засоби.

Мета знаку — знизити ризики аварій й покращити умови для велосипедистів на дорозі. Ініціатива сприяє підвищенню обізнаності водіїв та допомагає створити більш безпечне середовище для всіх учасників дорожнього руху. Такий підхід відображає тенденцію до перегляду місця автомобіля в сучасних містах Європи.

Велотранспорт в Україні

Фото: dnipro.bike

В нашій країні велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху. Якихось пільг або винятків для них поки що не передбачено.

Сумно, але більшість автомобілістів дратують велосипедисти, яких водії вважають прикрим непорозумінням на дорозі.

Згідно з пунктом 6.6 ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по автомагістралях та дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку.

При цьому велосипедна мережа розвинена не достатньо. Наприклад, в Києві станом на 2023 рік орієнтовна протяжність велосмуг та велодоріжок становить лише 250 км.

Раніше ми писали, що означають загадкові трикутники на новій дорожній розмітці. Також повідомляли, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.