Новый запутанный дорожный знак — как его расшифровать

Новый знак. Фото: wikipedia.org

Чтобы адаптироваться к новым реалиям движения, дорожные знаки постоянно совершенствуются. В Германии последние новшества в этой сфере привлекают внимание водителей и участников дорожного движения.

Что означает новый знак и как он изменяет дорожный ландшафт, сообщил L'automobiliste.

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Что запрещает знак

Новинка из Германии касается безопасности велосипедистов от автомобилей на дорогах. Круглый знак с красным обрамлением, на котором изображен красный автомобиль рядом с черным велосипедом и скутером, запрещает водителям обгонять двухколесные транспортные средства.

Цель знака — снизить риски аварий и улучшить условия для велосипедистов на дороге. Инициатива способствует повышению осведомленности водителей и помогает создать более безопасную среду для всех участников дорожного движения. Такой подход отражает тенденцию просмотра места автомобиля в современных городах Европы.

Велотранспорт в Украине

Фото: dnipro.bike

В нашей стране велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения. Каких-либо льгот или исключений для них пока не предусмотрено.

Грустно, но большинство автомобилистов раздражают велосипедисты, которых водители считают досадным недоразумением на дороге.

Согласно пункту 6.6 ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

При этом велосипедная сеть развита недостаточно. Например, в Киеве по состоянию на 2023 год ориентировочная протяженность велополос и велодорожек составляет всего 250 км.

Ранее мы писали, что значат загадочные треугольники на новой дорожной разметке. Также сообщалось, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.