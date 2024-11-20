Загадочные треугольники на дорогах — расшифровываем новую дорожную разметку

Разметка. Фото: dreamlifeworld.com

Белые треугольники, нарисованные на внутренних сторонах белых линий, обозначающих полосу на дороге, появились в Испании. Эта оптическая иллюзия заставляет водителей ехать медленнее.

Такие полосы можно увидеть в Бургосе и Мадриде, где треугольники окрашены в белый и желтый цвета, сообщил Telegrafi.

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Цель нововведения

Разметка создает у водителя впечатление, что дорога сужается, поэтому следует ехать медленнее и осторожнее.

Отмечается, что на местах, где разместили новое горизонтальное указание, не фиксируются дорожно-транспортные происшествия. Хотя раньше они там встречались и даже с человеческими жертвами.

Белые треугольники в Украине

Фото: pdd.com.ua

В правилах дорожного движения Украины присутствует похожая дорожная разметка, но она наносится не так и имеет другое значение.

Горизонтальная разметка 1.13 обозначает место, где водитель должен в случае необходимости остановиться и дать дорогу транспортным средствам, движущимся по перекрестной дороге. Также имеется разметка 1.20, предупреждающая о приближении к 1.13.

Ранее мы писали, что означает новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне. Также мы сообщали, что в этом году в Украине появились новые дорожные знаки.