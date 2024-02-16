Новые дорожные знаки в Украине в 2024 году — что означают

Информационно-указательные знаки будут дополнены. Фото: billboards.com.ua

В Украине очередные изменения в Правила дорожного движения. Теперь сведения о спортивных сооружениях, объектах культурного наследия и туристической инфраструктуры будут добавляться к информационно-указательным знакам.

Об этом рассказал представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

Итак, глава 5 "Информационно-указательные знаки" раздела 33 "Дорожные знаки" Правил дорожного движения дополнена новым абзацем, устанавливающим, что на знаках 5.57-5.60 могут применяться пиктограммы объектов спортивных сооружений, культурного наследия и туристической инфраструктуры, изображения которых определяет ДСТУ 9114:2021.

mmr.net.ua

К информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении спортивных сооружений, объектов туристической инфраструктуры и культурного наследия, а именно: 5.57 "Предварительный указатель направлений", 5.58 "Предварительный указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

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