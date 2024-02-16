Нові дорожні знаки в Україні у 2024 році — що означатимуть

Інформаційно-вказівні знаки доповнять. Фото: billboards.com.ua

В Україні чергові зміни до Правил дорожнього руху. Наразі відомості про спортивні споруди, об'єкти культурної спадщини та туристичної інфраструктури додаватимуться до інформаційно-вказівних знаків.

Про це розповів представник Кабінету міністрів України у парламенті Тарас Мельничук.

Отже, главу 5 "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки" Правил дорожнього руху доповнено новим абзацом, який встановлює, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми об'єктів спортивних споруд, культурної спадщини та туристичної інфраструктури, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

mmr.net.ua

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні спортивних споруд, об'єктів туристичної інфраструктури та культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

Раніше в ПДР України внесли зміни та заборонили зупинку в певних місцях. Також ми пропонували розібратися в хаосі літер, цифр та кольорів номерних знаків на авто в Україні.