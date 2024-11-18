Новый знак для водителей — что означает белые круги на дороге

Отметки на дороге. Фото: isac.rwth-aachen.de

Белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос можно увидеть довольно часто в Австрии. Что означают эти знаки и как они сильно способствовали безопасности движения в этой стране.

Об этом сообщил Telegrafi.

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Иногда хорошо, когда дорожный знак смущает водителей, что заставляет тормозить. Этот разметочный знак используется в Австрии с 2019 года и он дает хорошие результаты.

Знак представляет собой серию кругов, нарисованных не скользкой светоотражающей белой краской. Круги предназначены для того, чтобы предупредить водителя об узком радиусе поворота. Также знак предотвращает выезд мотоциклистов во время поворота на встречную полосу в опасных местах.

Фото: isac.rwth-aachen.de

Знак был разработан после тщательного анализа поведения мотоциклистов. Круги поощряют любителей мотоциклов выбирать безопасную линию поворота. Если они будут держаться справа от разметки, до встречной полосы остается достаточная дистанция, и потенциальная опасность на поворотах значительно уменьшается. Так, на участках, где используется этот разметочный знак, количество аварий с участием мотоциклистов сократилось на 80%.

Шотландия, Швейцария, Германия, Люксембург, Италия и Испания рассматривают возможность введения такого же знака в своих странах.

Ранее мы писали, о чем сообщает водителям знак с контуром дороги и символами двух камер. Также сообщалось, что на украинских дорогах начали устанавливать новый знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.