О чем предупреждает новый дорожный знак с двумя камерами — разъяснение для водителей

Информационное табло Д-51а. Фото: wyborkierowcow.pl

Украинским водителям, путешествующим по Польше, следует знать относительно новый дорожный знак Д-51а. Его понимание поможет избежать неприятных финансовых последствий.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Что означает знак

Синяя доска с контуром дороги и символами двух камер сообщает водителям о начале зоны, охваченной секционной системой измерения скорости (OPP). Конец такого участка сигнализируется знаком Д-51б, отличающимся лишь красным перечеркиванием.

Система OPP является передовым методом контроля скорости. Водители должны знать, что речь идет не об однократном нарушении скоростного режима, а о средней скорости на конкретном участке.

Специальные устройства регистрируют каждый автомобиль в начале и конце зоны, а затем рассчитывают среднее время в пути и среднюю скорость. Если результат превышает допустимые пределы, в адрес владельца транспортного средства направляется штраф.

Внедрение системы в Украине

Депутаты Верховной Рады предлагают ввести аналогичный способ измерения скорости автомобилей на дороге и в Украине.

Такое предложение содержится в зарегистрированном в начале этого года в парламенте законопроекте №11029. Документ разработан с участием специалистов МВД и Национальной полиции.

"Введение системы позволит значительно снизить аварийность на дорогах и обеспечит более эффективный метод идентификации нарушителей и привлечение их к ответственности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее мы писали, что означает новый дорожный знак P+D в Европе. Также мы рассказывали, что запрещает знак — перечеркнутая буква "Е" в красном круге.