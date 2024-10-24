На дорогах появится новый знак — как он повлияет на водителей

Знак ориентации. Фото: picture alliance/Matthias Balk/dpa

Черно-белый дорожный знак диаметром 70 см напоминает старые тестовые изображения. Пока его установили только на немецких автострадах в 13 местах, но в будущем он может распространиться по всей Европе.

Об этом сообщил Bild.

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Какова роль нового знака

Знак ни о чем не предупреждает, не указывает и не запрещает, а служит исключительно ориентиром для автономных испытательных транспортных средств в рамках общенационального Digital Test Field Autobahn (DTA) в Баварии. Поэтому автомобилистов он никак не касается. Посредством знаков автомобили без водителей могут определить свое точное положение.

Пока дорожный знак можно найти только вокруг треугольника автомагистрали Холледау, в 50 км к северу от Мюнхена на A9 и A93.

Цифровые магистрали

Еще в мае 2021 года был принят закон, согласно которому автономные транспортные средства в Германии могут участвовать в общественном дорожном движении без личного присутствия водителя, но только в определенных и предварительно одобренных зонах эксплуатации.

Целью DTA общей протяженностью 140 км является показать в реальных условиях, что цифровизация повышает безопасность и делает движение транспорта более эффективным. На испытательном полигоне ученые могут работать с компаниями, чтобы проверить будущие технологии автоматизированного и подключенного вождения.

Ранее мы писали, что по Европе распространяется нестандартный дорожный знак и о чем он сигнализирует водителям. Также мы рассказывали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.