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На дорогах може поширитися новий дивний знак — що він означатиме для водіїв

24 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
На дорогах з'явиться новий знак — як він вплине на водіїв
Знак орієнтації. Фото: picture alliance/Matthias Balk/dpa
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Чорно-білий дорожній знак  діаметром 70 см нагадує старі тестові зображення. Наразі його встановили лише на німецьких автострадах в 13 місцях, але в майбутньому він може поширитися всією Європою.

Про це повідомив Bild.

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Яка роль нового знаку

Знак ні про що не попереджає, не вказує та не забороняє, а служить виключно орієнтиром для автономних випробувальних транспортних засобів у межах загальнонаціонального Digital Test Field Autobahn (DTA) у Баварії. Тому автомобілістів він жодним чином не стосується. За допомогою знаків автомобілі без водіїв можуть визначити своє точне положення.

Поки що дорожній знак можна знайти лише навколо трикутника автомагістралі Холледау, за 50 км на північ від Мюнхена на A9 та A93.

Цифрові магістралі

Ще у травні 2021 року було схвалено закон, згідно з яким автономні транспортні засоби в Німеччині можуть брати участь у громадському дорожньому русі без особистої присутності водія, але лише у визначених та попередньо схвалених зонах експлуатації.

DTA загальною довжиною 140 км має на меті показати в реальних умовах, що цифровізація підвищує безпеку та робить рух транспорту ефективнішим. На випробувальному полігоні вчені можуть працювати з компаніями, щоб перевірити майбутні технології автоматизованого та підключеного водіння.

Раніше ми писали, що Європою поширюється нестандартний дорожній знак та про що він сигналізує водіям. Також ми розповідали, що на  українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.

автомобіль експеримент дороги дорожні знаки Німеччина авто

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