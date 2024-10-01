Новий дорожній знак в Україні — про що він сигналізує водіям

Новий знак. Фото: "Від Тарнополя до Тернополя".

На українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Знак запроваджено ще три роки назад, коли уряд вносив зміни в правила дорожнього руху.

Що він означає та до чого спонукає водіїв?

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Табличка 7.25 "Острівець безпеки" застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки та звуження ширини проїзної частини.





Встановлюється зі знаками

1.39 "Інша небезпека (аварійно-небезпечна ділянка)";

1.41 "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод";

1.5.1 "Звуження дороги" (з двох боків);

1.5.2 "Звуження дороги" (з правого боку);

1.5.3 "Звуження дороги" (з лівого боку);

3.29 "Обмеження максимальної швидкості";

5.33 "Рекомендована швидкість".

Раніше ми писали про нові дорожні знаки, які з'явилися в Україні цього року. Також пропонували цікаву задачу з ПДР на знання мало поширених дорожніх знаків.