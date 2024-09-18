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Нові дорожні знаки — що рекомендують, чи можна водіям на них не зважати

18 вересня 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Навіщо в Європі міняють дорожні знаки — що означає новий зелений колір
Новий знак. Фото: larazon.es
Святослав Мотюженко - Редактор

Найближчим часом на іспанських дорогах з’являться нові круглі знаки зеленого кольору. Цей колір не замінить червоний, а слугуватиме рекомендацією щодо оптимальної швидкості для забезпечення безпеки на конкретній ділянці дороги.

Хоча новий знак не встановлює обмеження, його бажано дотримуватися, хоча це й не обов'язково, пише Surin English.

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Навіщо потрібен новий знак

Генеральний директорат з питань дорожнього руху Іспанії (DGT) постійно шукає нові рішення для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Цього року на дорогах Іспанії вже загинуло понад 680 людей, що на 30 більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Як результат, чинна мережа дорожніх знаків найближчим часом зазнає змін, але новий колір, який вже використовується у Франції, може викликати певну плутанину у водіїв.

Сьогодні на Піренеях використовується три основні групи дорожніх знаків, які представлені чотирма кольорами:

  • Сині: надають інформацію, вказують на виїзди, автозаправні станції або станції допомоги.
  • Червоні: попереджають про небезпеку та заборону, наприклад, знак STOP.
  • Помаранчеві: сигналізують про дорожні роботи або камери контролю швидкості.
  • Коричневі: вказують на туристичні місця, пляжі тощо.

Ієрархія знаків залишається незмінною: вказівки поліції є пріоритетними, після них — тимчасові знаки, світлофори та вертикальні знаки, а в останню чергу йдуть дорожні розмітки.

Чи з'являться зелені знаки в Україні

В Україні вже зараз використовується прямокутний інформаційно-вказівний знак 5.33 "Рекомендована швидкість" синього кольору, що вказує бажану швидкість руху на даній ділянці дороги.

 

Нові дорожні знаки — що рекомендують, чи можна водіям на них не зважати - фото 1
vodiy.ua

Фактично круглий зелений знак дублюватиме синій прямокутний.

Річ у тім, що сучасні автомобілі оснащені системами розпізнавання знаків, які здатні налаштовувати круїз-контроль відповідно до цих значень.

Але ці системи можуть не розпізнавати синє тло чинних знаків, які надають пропозиції щодо швидкості. А от круглі знаки з білим тлом та зеленим обідком краще помітні для камер.

Раніше в Україні з'явилися нові дорожні знаки — що вони означають. Також ми розповідали, кому можна їхати на заборонні дорожні знаки в Україні.

дорожні знаки авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху

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