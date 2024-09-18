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Новые дорожные знаки — что рекомендуют, можно ли водителям не обращать внимания на них

18 сентября 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Зачем в Европе меняют дорожные знаки — что означает новый зеленый цвет
Новый знак. Фото: larazon.es
Святослав Мотюженко - Редактор

В ближайшее время на испанских дорогах появятся новые круглые знаки зеленого цвета. Этот цвет не заменит красный, а будет служить рекомендацией по оптимальной скорости для обеспечения безопасности на конкретном участке дороги.

Хотя новый знак не устанавливает ограничения, его желательно соблюдать, хотя это не обязательно, пишет Surin English.

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Генеральный директорат по дорожному движению Испании (DGT) постоянно ищет новые решения для уменьшения количества ДТП.

В этом году на дорогах Испании уже погибли более 680 человек, что на 30 больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как результат, действующая сеть дорожных знаков в ближайшее время претерпевает изменения, но уже используемый во Франции новый цвет, может вызвать определенную путаницу у водителей.

Сегодня на Пиренеях используется три основные группы дорожных знаков, представленные четырьмя цветами:

  • Синие: предоставляют информацию, указывают выезды, автозаправочные станции или станции помощи.
  • Красные: предупреждают об опасности и запрете, например знак STOP.
  • Оранжевые: сигнализируют о дорожных работах или камерах контроля скорости.
  • Коричневые: указывают на туристические места, пляжи и т.д.

Иерархия знаков остается неизменной: указания полиции являются приоритетными, после них временные знаки, светофоры и вертикальные знаки, а в последнюю очередь идут дорожные разметки.

Появятся ли зеленые знаки в Украине

В Украине уже сейчас используется прямоугольный информационно-указательный знак 5.33 "Рекомендованная скорость" синего цвета, который указывает на желаемую скорость движения на данном участке дороги.

 

Новые дорожные знаки — рекомендующие, можно ли водителям не учитывать - фото 1
vodiy.ua

Фактически круглый зеленый знак будет дублировать синий прямоугольный.

Дело в том, что современные автомобили оснащены системами распознавания знаков, способными настраивать круиз-контроль в соответствии с этими значениями.

Но эти системы могут не распознавать синий фон действующих знаков, которые предоставляют предложения по скорости. А вот круглые знаки с белым фоном и зеленым ободком лучше заметны для камер.

Ранее в Украине появились новые дорожные знаки, что они означают. Также мы рассказывали, кому можно ехать на запретительные дорожные знаки в Украине.

дорожные знаки авто автомобиль ПДД правила дорожного движения

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