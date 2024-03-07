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Не перепутайте знаки — с какой скоростью может двигаться водитель красного авто

7 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: какую скорость не может превышать водитель красного авто
Какая скорость разрешена? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме скоростного режима на дорогах. С какой скоростью можно продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Не более 50 км/ч.
  2. Не более 60 км/ч.
  3. Не более 70 км/ч.
  4. Не более 90 км/ч.
  5. Не более 110 км/ч.

Разбор задачи

На изображенном участке дороги установлены знаки, которые помогут выяснить, с какой скоростью можно продолжить движение.

Ближайший к водителю знак 5.50 "Конец населенного пункта".

Не перепутайте знаки – с какой скорость может двигаться водитель красного авто - фото 1

С какой скоростью разрешается движение вне населенных пунктов?

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"…на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 — не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч".

Так как изображенный участок дороги не является ни автомагистралью (нет соответствующего знака), ни автодорогой с отдельными проезжими частями, то водителю красного авто разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч.

Но далее установлен еще один знак, на котором изображена цифра "70". Этот знак разрешает движение со скоростью не более 70 км/ч или, возможно, со скоростью не менее 70 км/ч?

На самом деле, этот знак не следует путать со знаком 3.29 "Ограничение максимальной скорости" или со знаком 4.12 "Ограничение минимальной скорости".

Не перепутайте знаки – с какой скорость может двигаться водитель красного авто - фото 2

Знак, на котором написано "70" — 5.33 "Рекомендуемая скорость".

Не перепутайте знаки – с какой скорость может двигаться водитель красного авто - фото 3

То есть водителю только рекомендовано двигаться со скоростью 70 км/ч, но он может развивать до 90 км/ч, что разрешается вне населенных пунктов в изображенной ситуации.

Правильный ответ №4

Ранее мы писали, разрешен ли обгон против стрелки. Также сообщали, как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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