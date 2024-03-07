Тест по ПДД: какую скорость не может превышать водитель красного авто

Какая скорость разрешена? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме скоростного режима на дорогах. С какой скоростью можно продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 70 км/ч. Не более 90 км/ч. Не более 110 км/ч.

Разбор задачи

На изображенном участке дороги установлены знаки, которые помогут выяснить, с какой скоростью можно продолжить движение.

Ближайший к водителю знак 5.50 "Конец населенного пункта".

С какой скоростью разрешается движение вне населенных пунктов?

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"…на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 — не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч".

Так как изображенный участок дороги не является ни автомагистралью (нет соответствующего знака), ни автодорогой с отдельными проезжими частями, то водителю красного авто разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч.

Но далее установлен еще один знак, на котором изображена цифра "70". Этот знак разрешает движение со скоростью не более 70 км/ч или, возможно, со скоростью не менее 70 км/ч?

На самом деле, этот знак не следует путать со знаком 3.29 "Ограничение максимальной скорости" или со знаком 4.12 "Ограничение минимальной скорости".

Знак, на котором написано "70" — 5.33 "Рекомендуемая скорость".

То есть водителю только рекомендовано двигаться со скоростью 70 км/ч, но он может развивать до 90 км/ч, что разрешается вне населенных пунктов в изображенной ситуации.

Правильный ответ №4

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