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Более 40% ошибаются — должно ли авто уступить автобусу

22 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: автобус подождет, или водитель легковушки пропустит
Кто проедет первым? Рисунок: "Керманич".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Не самая простая ситуация, в которой ошибаются многие водители. Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу автобусу?

Задание предложил канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Должен.
  2. Не должен.

Разбор задачи

Автобус намерен выехать от места остановки. Легковой автомобиль следует по полосе, в которую собрался заехать автобус. Должен ли водитель легковушки уступать дорогу автобусу?

Прежде всего, необходимо разобрать дорожные знаки, изображенные на рисунке. Непосредственно на остановке установлен знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а за ним — 5.54 "Конец застройки населенного пункта".

Читаем п. 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

То есть только в населенных пунктах отъезжающий автобус от остановки имеет приоритет, но в этой задаче присутствует знак 5.54 "Конец застройки населенного пункта", информирующий водителя, что остановка находится за пределами населенного пункта.

Следовательно, водитель легкого автомобиля не должен уступать дорогу.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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