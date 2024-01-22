Тест по ПДД: автобус подождет, или водитель легковушки пропустит

Более 40% ошибаются — должно ли авто уступить автобусу
Не самая простая ситуация, в которой ошибаются многие водители. Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу автобусу?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Должен.
- Не должен.
Разбор задачи
Автобус намерен выехать от места остановки. Легковой автомобиль следует по полосе, в которую собрался заехать автобус. Должен ли водитель легковушки уступать дорогу автобусу?
Прежде всего, необходимо разобрать дорожные знаки, изображенные на рисунке. Непосредственно на остановке установлен знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а за ним — 5.54 "Конец застройки населенного пункта".
Читаем п. 17.4 ПДД:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
То есть только в населенных пунктах отъезжающий автобус от остановки имеет приоритет, но в этой задаче присутствует знак 5.54 "Конец застройки населенного пункта", информирующий водителя, что остановка находится за пределами населенного пункта.
Следовательно, водитель легкого автомобиля не должен уступать дорогу.
Правильный ответ №2
Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.
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