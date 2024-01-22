Тест з ПДР: автобус почекає, чи водій легковика пропустить

Понад 40% помиляються — чи має авто поступитися автобусу
Не найпростіша ситуація, в якій помиляються багато водіїв. Чи повинен водій легкового автомобіля поступитися дорогою автобусу?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Повинен.
- Не повинен.
Розбір задачі
Автобус має намір від'їхати від місця зупинки. Легковий автомобіль прямує по смузі, в яку зібрався заїхати автобус. Чи повинен водій легковика поступатися дорогою автобусу?
Насамперед необхідно розібрати дорожні знаки, зображені на малюнку. Безпосередньо на зупинці встановлено знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а за ним — 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".
Читаємо п. 17.4 ПДР:
"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".
Тобто лише в населених пунктах від'їжджаючий автобус від зупинки має пріоритет, але в цій задачі присутній знак 5.54 "Кінець забудови населеного пункту", котрий інформує водія, що зупинка знаходиться за межами населеного пункту.
Отже, водій легкого автомобіля не повинен поступатися дорогою.
Правильна відповідь №2
Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.
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