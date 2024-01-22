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Понад 40% помиляються — чи має авто поступитися автобусу

22 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: автобус почекає, чи водій легковика пропустить
Хто проїде першим? Малюнок: "Керманич".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Не найпростіша ситуація, в якій помиляються багато водіїв. Чи повинен водій легкового автомобіля поступитися дорогою автобусу?

Завдання запропонував канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Повинен.
  2. Не повинен.

Розбір задачі

Автобус має намір від'їхати від місця зупинки. Легковий автомобіль прямує по смузі, в яку зібрався заїхати автобус. Чи повинен водій легковика поступатися дорогою автобусу?

Насамперед необхідно розібрати дорожні знаки, зображені на малюнку. Безпосередньо на зупинці встановлено знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а за ним — 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".

Читаємо п. 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Тобто лише в населених пунктах від'їжджаючий автобус від зупинки має пріоритет, але в цій задачі присутній знак 5.54 "Кінець забудови населеного пункту", котрий інформує водія, що зупинка знаходиться за межами населеного пункту.

Отже, водій легкого автомобіля не повинен поступатися дорогою.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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