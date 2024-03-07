Тест з ПДР: яку швидкість не може перевищувати водій червоного авто

Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми швидкісного режиму на дорогах. З якою швидкістю дозволяється продовжити рух водію червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Не більше 50 км/год. Не більше 60 км/год. Не більше 70 км/год. Не більше 90 км/год. Не більше 110 км/год.

Розбір задачі

На зображеній ділянці дороги встановлені знаки, котрі допоможуть з'ясувати, з якою швидкістю дозволяється продовжити рух.

Найближчий до водія знак 5.50 "Кінець населеного пункту".

З якою швидкістю дозволяється рух поза населеними пунктами?

Читаємо пункт 12.6 ПДР:

"…на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 — не більше 130 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год, на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год".

Позаяк зображена ділянка дороги не є ані автомагістраллю (немає відповідного знаку), ані автодорогою з окремими проїзними частинами, то водію червоного авто дозволяється рухатися зі швидкістю не більше 90 км/год.

Але далі встановлено ще один знак, на якому зображена цифра "70". Цей знак дозволяє рух зі швидкістю не більше 70 км/год або, можливо, зі швидкістю не менше 70 км/год?

Насправді цей знак не треба плутати зі знаком 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" чи зі знаком 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості".

Знак, на якому написано "70" — 5.33 "Рекомендована швидкість".

Тобто водієві лише рекомендовано рухатися зі швидкістю 70 км/год, але він може розвивати до 90 км/год, що дозволяється поза населеними пунктами в зображеній ситуації

Правильна відповідь №4

Раніше ми писали, чи дозволений обгін проти стрілки. Також повідомляли, як швидко вискочити із затору та не порушити правила.