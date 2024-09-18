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Тест з ПДР — в якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя з дивними знаками

18 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Цікавий тест з ПДР — в якому порядку авто проїдуть перехрестя з дивними знаками
Хто перший, а хто останній? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду перехресть. В якому порядку водії авто проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, жовтий, вантажівка.
  2. Червоний автомобіль, вантажівка, жовтий.
  3. Жовтий автомобіль, вантажівка, червоний.
  4. Жовтий автомобіль, червоний, вантажівка.
  5. Вантажівка, червоний автомобіль, жовтий.
  6. Вантажівка, жовтий автомобіль, червоний.

Розбір задачі

Тест з ПДР — в якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя з дивними знаками - фото 1

На перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, червоний — ліворуч, а водій вантажівки має намір продовжувати рух прямо.

Перехрестя нерегульоване, також на ньому немає знаків пріоритету. Тобто на малюнку зображене нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Недосвідченого водія можуть збентежити дорожні перед перехрестям. Здається, що червоний знак щось вимагає.

Насправді знак 1.41 "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" та табличка 7.21.2 "Вид небезпеки" лише попереджають про те, що на зображеній ділянці дороги авто часто в'їжджають одне в одне.


Тест з ПДР — в якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя з дивними знаками - фото 2

Тест з ПДР — в якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя з дивними знаками - фото 3

На порядок проїзду перехресть ці знаки жодним чином не впливають. Тому автомобілі роз'їдуться за пунктом 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Тобто перевагу має водій жовтого автомобіля у якого перешкоди з правого боку немає. Немає такої перешкоди й у водія червоної машини, але її водій на рівнозначних дорогах повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, водій жовтого авто проїде першим, за ним — водій червоного. Останньою рушить вантажівка, адже має перешкоду з правого боку у вигляді червоної машини.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували іншу задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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